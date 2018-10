Biglietti per voli inesistenti Nella bufera l' aeroporto di Linate

Biglietti in prevendita per il tour nei teatri di Ermal Meta : i concerti continuano nel 2019 : Il tour nei teatri di Ermal Meta è finalmente ufficiale. Quelle che sembravano solo delle voci sono state confermate dal diretto interessato, che avrebbe preferito tenere ancora segrete le date che ha organizzato per il 2019. Si tratta di un progetto completamente nuovo, quello portato da Ermal Meta, che per la prossima avventura ha deciso di circondarsi di musicisti d'eccezione, individuati negli GnuQuartet. La prima data è fissata al Teatro ...

Nuovo Teatro Verdi : disponibili i Biglietti per tutti gli spettacoli : ... disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli Nuovo Teatro Verdi: disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli 19 ottobre 2018

Scaletta e ingressi per i concerti di Claudio Baglioni a Roma : info utili - ultimi Biglietti e ritiro pacchetti : Continuano i concerti di Claudio Baglioni a Roma, con la prima data in programma per Al Centro - Arene Indoor che lo porterà in giro per l'Italia fino alla primavera del 2019. La prima al Palalottomatica è in programma il 19 ottobre, con inizio del concerto previsto per le ore 21. Coloro che hanno acquistato il biglietto con ritiro sul luogo dell'evento dovranno presentarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un ...

Istanbul - bottiglie e lattine in cambio di Biglietti per la metro : l'idea per incoraggiare il riciclo : 100 distributori entro fine anno Il sindaco di Istanbul Mevlut Uysal ha fatto sapere che chi riciclerà di più, potrà usufruire di ulteriori vantaggi, come alcuni sconti per spettacoli e biglietti a ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per il tour di Fedez al via da Firenze a marzo 2019 : Dopo l'annuncio del tour di Fedez, ecco arrivare i Prezzi dei biglietti per partecipare ai concerti che l'artista di Rozzano ha organizzato per il suo ritorno sul palco da solista dopo il successo del progetto congiunto con J-Ax. Il primo concerto è previsto per il 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze ma i concerti proseguiranno per tutto il mese di marzo e fino alla metà di aprile, quando approderà alla Zoppas Arena di Conegliano per ...

Le date del tour di Marco Mengoni nel 2019 : Biglietti in prevendita per #MengoniLive2019 : Torna il tour di Marco Mengoni appena annunciato, prodotto e distribuito da Live Nation. Torna dopo tre anni dall’ultimo album in studio con il quale ha messo insieme grandi successi e numeri che ad oggi non sono affatto scontati. Il 19 ottobre verranno pubblicati i due nuovi singoli di Mengoni, intitolati “Buona vita” e “Voglio”. Dalle anteprime in esclusiva sui social ufficiali dell’artista, “Buona vita” appare con sonorità latine mentre ...

Come aggiudicarsi due Biglietti per il tour di Emma e un meet&great con Charity Stars : Emma tornerà sul palco a febbraio con la seconda parte del tour dopo l’album Essere Qui uscito lo scorso 26 gennaio, e Charity Stars dà la possibilità di aggiudicarsi due biglietti del tour di Emma e un meet&great con lei. L’artista è al momento ferma dall'uscita del terzo singolo disco d'oro "Mi parli piano", ma sta già lavorando al tour e alle sorprese che sta riservando ai suoi fan. Qualche indizio è arrivato in questo periodo, Come una ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Modena City Ramblers - arriva Riaccolti – Punk’n’folk acoustic club tour : I concerti dei Modena City Ramblers nei club arrivano dopo l'uscita del disco Mani come rami, ai piedi radici, che ha raggiunto il mercato il 10 marzo del 2017. Dopo i concerti all'aperto, il gruppo è quindi ora pronto a tornare sul palco dei club per una nuova serie di concerti con i quali torneranno a supportare la musica della loro ultima prova di studio portando il sound che da sempre li ha caratterizzati. I brani saranno quelli dei primi ...

Biglietti Roma-CSKA Mosca - Champions League 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico : Appuntamento fondamentale per la Roma di Eusebio Di Francesco: martedì 23 ottobre alle 21 i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico, nella Capitale, i russi del CSKA Mosca, nel terzo incontro della Champions League 2018-2019. sfida davvero importantissima per la banda giallorossa: c’è in gioco infatti il passaggio del turno nel raggruppamento G. Dando per scontata la rinascita del Real Madrid, che è comunque in posizione critica e dunque ...

Biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Aria di Champions League, si accende l’Allianz Stadium per una sfida fondamentale in chiave conquista del girone per quanto riguarda la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica. Campioni d’Italia che partono come favoriti e che hanno grandi chance di ...

Info ingressi e Biglietti per il concerto di Laura Pausini a Barcellona il 17 ottobre : tutti i dettagli : Il concerto di Laura Pausini a Barcellona apre la sessione europea del Fatti sentire World Wide Tour con il quale ha raggiunto tutto il mondo. Il concerto è previsto per la serata del 17 ottobre, mentre l'artista raggiungerà Madrid nella giornata successiva. Già definiti gli orari di ingresso per il fan club, con il controllo delle tessere per l'accesso alla prova del suono che partirà dalle 14,45 e continuerà fino alle 17,45, orario ultimo ...

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - Biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : come acquistare i Biglietti per Conegliano-Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: aperta la vendita online dei biglietti per la sfida del 10 novembre tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Si è aperta ufficialmente la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 10 novembre al PalaVerde di Treviso metterà in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo, ...

Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con orchestra sinfonica : Biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...