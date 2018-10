AIGAE | Meeting Nazionale | centinaia di Guide Ambientali Escursionistiche sulla Linea

Meeting AIGAE - Camerlenghi : “Entreremo nelle fortificazioni della Linea Cadorna” : “Entreremo nella Linea Cadorna, entreremo nelle fortificazioni volute dal Generale Luigi Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale. Il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, aperto alle 3500 guide da tutta Italia, ed in programma a Vogogna dal 17 al 21 di Ottobre nel Parco Nazionale della Val Grande, renderà omaggio a quei militari, molti erano giovani, che persero la vita per il nostro Paese, per difendere i confini ...