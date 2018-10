Usa | studentessa mette le ceneri del nonno defunto nei biscotti | poi li fa assaggiare

Blastingnews

: RT @michelegiorgio2: AGGIORNAMENTO Respinto appello studentessa Usa di origine palestinese Lara AlQassam, bloccata da 10 giorni all’aeropor… - santippe1 : RT @michelegiorgio2: AGGIORNAMENTO Respinto appello studentessa Usa di origine palestinese Lara AlQassam, bloccata da 10 giorni all’aeropor… - pivamarialucia : RT @michelegiorgio2: Respinto appello studentessa Usa di origine palestinese Lara AlQassam contro divieto ingresso in Israele. Ministro Erd… - pivamarialucia : RT @michelegiorgio2: AGGIORNAMENTO Respinto appello studentessa Usa di origine palestinese Lara AlQassam, bloccata da 10 giorni all’aeropor… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Una vicenda che probabilmente non si chiudera' davanti ad un tribunale, ma lo scherzo rifilato VIDEO da una giovaneamericana della Da Vinci Charter Academy di Davis, in California, non deve essere stato sicuramente piacevole per i suoi compagni di classe. La ragazza infatti ha preparato una ricetta, è il caso di dirlo, a dir poco macabra. Infatti la stessa giovane ha preparato dei, aggiungendoci all'interno un ingrediente speciale: si trattava delledel, ormaida diverso tempo. I compagni non hanno appena sono venuti a conoscenza dello strano ingrediente sono rimasti allibiti.con ledelfattiai compagni La ragazza, secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, ha preparato lo scherzo aiutata da una sua amica. Hanno impastato ia casa, poi ci hanno aggiunto ledel povero ...