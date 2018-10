Skybound Games spera di pubblicare il terzo episodio di The Walking Dead | The Final

Skybound Games : "Vogliamo completare la stagione finale di The Walking Dead per i fan ed il team originario" : La scioccante notizia della chiusura di Telltale Games (a causa di mancanza di finanziamenti) di qualche settimana fa ha lasciato l'amaro in bocca a molti videogiocatori. Qualche giorno fa però è stato annunciato che Skybound si occuperà di completare la stagione finale di The Walking Dead, facendo tirare un sospiro di sollievo a molti. Come riporta My Nintendo News, il presidente di Skybound Dan Murray ha affermato durante un'intervista che ...

Skybound Games : "Vogliamo completare la stagione finale di TWD per i fan ed il team originario" : La scioccante notizia della chiusura di Telltale Games (a causa di mancanza di finanziamenti) di qualche settimana fa ha lasciato l'amaro in bocca a molti videogiocatori. Qualche giorno fa però è stato annunciato che Skybound si occuperà di completare la stagione finale di The Walking Dead, facendo tirare un sospiro di sollievo a molti. Come riporta My Nintendo News, il presidente di Skybound Dan Murray ha affermato durante un'intervista che ...