Fisica | nuovo riconoscimento internazionale per Christian Corda | il giovane nuorese

VIDEO Simone Biles mitologica - il nuovo volteggio da leggenda : doppio avanti teso e doppio avvitamento - oltre le leggi della Fisica : Simone Biles continua a incantare e vuole davvero riscrivere le logiche della fisica, semplicemente la Reginetta della Polvere di Magnesio non è umana e ha spinto i limiti ancora più in là. Durante il camp di selezione USA per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica (Doha, 25 ottobre – 3 novembre), la Campionessa Olimpica ha esibito un nuovo salto al volteggio, un elemento mai portato in gara in passato da nessuna atleta: si tratta di una ...