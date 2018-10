Sony è a conoscenza del problema dei messaggi che bloccano la PS4 | stiamo lavorando

eurogamer

(Di lunedì 15 ottobre 2018) In queste ore, proprio mentre scriviamo questa notizia, milioni di PS4 rischiano di essere permanentemente bloccate a causa di malevolitestuali, che costringono chi li riceve a resettare ai valori di fabbrica la propria console.I giocatori e gli addetti ai lavori attendevano un commento da parte diche non è tardato ad arrivare, con la compagnia che ha ammesso di essere adel, in una mail spedita a VG24/7. "Siamo al corrente della situazione e pianifichiamo di rendere disponibile un aggiornamento del software che possa risolvere questi problemi", riferisce.Purtroppo, la mail non specifica in quali tempistiche sarà pubblicato l'aggiornamento, quindi per il momento l'unica contromisura utile a scongiurare il blocco della console è quella di applicare un filtro ai. Basterà raggiungere la schermata delle impostazioni di PS4 e selezionare ...