: Riccardo Casamassima, il carabiniere che ha fatto riaprire l'inchiesta su Cucchi: 'Mi è venuta la pelle d'oca a sen… - Dome689 : Riccardo Casamassima, il carabiniere che ha fatto riaprire l'inchiesta su Cucchi: 'Mi è venuta la pelle d'oca a sen… - GiampieroFerro : Un grazie anche al Carabiniere Riccardo Casamassima, l'appuntato dei #Carabinieri che ha dimostrato il suo amore pe… - Anna33120263 : Premio Diritti Umani Stefano Cucchi Onlus 2018 a Riccardo Casamassima, Donata Bergamini e al soccorso in mare -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Immensa soddisfazione, la famigliane aveva diritto". Lo ha detto, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza fecel'sulla morte di Stefano, commentando la notizia secondo cui uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio. "Mi è venuta la pelle d'oca nell'apprendere la notizia. Tutti i dubbi sono stati tolti""Signora Ministro io sono un vero. L'Italia intera ora aspetta i provvedimenti che prenderà sulla base di quello che è stato detto durante l'incontro. Sempre a testa alta. Bravo Francesco, da quest'oggi ti sei ripreso la tua dignità", ha concluso