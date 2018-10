Pace fiscale con tetto a 200.000 euro

: #Vauro #9ottobre PACE FISCALE — La mia nuova vignetta oggi in edicola @fattoquotidiano - VauroSenesi : #Vauro #9ottobre PACE FISCALE — La mia nuova vignetta oggi in edicola @fattoquotidiano - Agenzia_Ansa : 'Ora la rivoluzione del buon senso', ecco il fronte #Salvini #LePen - LegaSalvini : #Salvini con Le Pen: 'Contro Juncker-Moscovici che sono nemici Ue'. E sullo spread: 'Manovra di speculatori, andiam… -

Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il governo punta a introdurre con la Manovra, o con il decretocollegato, l'ultima ipotesi di lavoro sulla. Si tratta di una dichiarazione integrativa, una sorta di 'ravvedimento operoso', con pagamento di una flat tax al 15% per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200.000che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Non ci sarebbero quindi sconti penali e sarebbero esclusi i grandi evasori.(Di mercoledì 10 ottobre 2018)