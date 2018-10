Le migliori Cuffie Wireless per TV

Cuffie bluetooth : le migliori alternative agli Apple Airpods : È il grande giorno per Apple e il lancio dei nuovi iPhone e non solo, attesi anche un Mac ridisegnato e nuovi gadget come gli Airpods. Ma potresti essere alla ricerca di un auricolare wireless con un po’ più di potenza, raffinatezza, robustezza o stile. Dai un’occhiata a queste alternative agli Airpods se l’approccio di Apple non fa al caso tuo: Cuffie bluetooth SAMSUNG ICON X Quando si tratta di andare testa a testa con Apple, ...

Le migliori Cuffie Wireless in Ear : Le Cuffie Wireless in Ear stanno prendendo sempre più campo tra gli utenti grazie alla loro comodità, versatilità e alla crescente disponibilità di modelli economici che riescono comunque a garantire una buona qualità audio. Certo, per ottenere le migliori Cuffie Wireless in Ear sarà necessario fare un piccolo investimento e sborsare una cifra non indifferente per un accessorio del genere. Se però siete amanti della musica e volete stare al ...

migliori Cuffie Bluetooth Wireless : Le cuffie Bluetooth Wireless sono oramai l’oggetto del desiderio di tutti coloro che amano camminare o fare sport senza avere troppi fili sparsi addosso. Esse permettono infatti di collegarsi a smartphone, tablet o PC e funzionano senza fili: basta avere il dispositivo sorgente in tasca, in borsa oppure a pochi metri di distanza e la riproduzione sarà fluida, senza essere ostacolati da fastidiosi cavo. Le cuffie senza fili Bluetooth sono ...

Knz SoundFlux - gli auricolari con la qualità sonora delle migliori cuffie : Piccoli fuori ma grandi dentro, sembra un ritornello abusato e scontato, in realtà la sintesi è azzeccata in riferimento ai SoundFlux targati Knz. Sfruttando la tecnologia Dual Driver, gli auricolari wireless dell’azienda di Atlanta assicurano una resa sonora di alta qualità, sia per per le basse, sia per medie e alte frequenze. Dal peso irrisorio (6 grammi), le dimensioni sono più abbondanti del consueto per garantire una maggiore stabilità del ...