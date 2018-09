Deficit al 2 | 4% | Tesoro e Cdp perdono un miliardo Il Tafazzi-day della Stato Spa in Borsa

Scontro con il Tesoro - ora il Def è a rischio. Il piano B : il Parlamento alzerà il Deficit : Dal ministero dell'Economia è trapelata una possibile via d'uscita: nella Nota del Def scriviamo il numero 'giusto', una percentuale che stia tra l'1,6% e l'1,8%, lo facciamo 'bollinare' dai due rami ...

Scontro con il Tesoro - ora il Def è a rischio Il piano B : il Parlamento alzerà il Deficit : Parole solenni, irrituali. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria le pronuncia davanti alla platea di Confcommercio, la più grande organizzazione dei commercianti italiani: «Ho giurato nell’esclusivo interesse della Nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice,...

Manovra - la Lega si blinda con il Tesoro : lavoro in avanzamento sulle coperture. Il pacchetto si sgonfia - potrebbe bastare uno sforamento "light" del Deficit : Una fonte leghista di primissimo livello lo definisce un lavoro "pragmatico", che poggia su un assunto molto gradito al Tesoro: "Lavoriamo - spiega - nella consapevolezza che ci sono dei costi e che a questi costi devono corrispondere delle coperture". Non è un caso che il verbo sia declinato al plurale. A quattro giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento al Def, cioè lo scheletro della Manovra, e con le forti ...

Il fortino del Tesoro. Giovanni Tria respinge l'assalto sulla manovra - non si schioda dal Deficit all'1 - 6% : Fermo nelle sue convinzioni, senza particolari accenti di irritazione, ma non per questo meno risoluto nel ribadire che alzare l'asticella del deficit oltre l'1,6% non si può e soprattutto non si deve fare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti al supervertice sulla manovra, che si è tenuto ieri a palazzo Chigi, descrive così il mattone portante che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha tirato su per ...

