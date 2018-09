Maria Antonietta | la rabbia esaltante nel video di «Vergine» in anteprima

vanityfair

: Il taglio di 345 parlamentari è, per #DiMaio , come i croissants per Maria Antonietta. Metaforicamente parlando, se… - patriziaprestip : Il taglio di 345 parlamentari è, per #DiMaio , come i croissants per Maria Antonietta. Metaforicamente parlando, se… - DI0DENAR0 : @Sandrocaponi1 @eallorailpiddi Anche: 'I lavoratori non hanno il pane ? Che mangino le brioche.' Falso storico all… - mmayr5 : RT @migliaccio31: @Rebeka80721106 @albertopetro2 @AlessandraCicc6 @smarucci461 @AmparoDelMoral1 @LunaLeso @Lunablucobalto @Amyperuana @karm… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)– all’anagrafe Letizia Cesarini – è una delle artiste italiane più seguite: il suo tour in giro per l’Italia, la scorsa estate, è stato un successo e lei si è confermata un punto di riferimento della scena indie femminile (e non solo). Una presenza possente sul palco nonostante l’essere minuta, un profondo amore per la poesia (che si sente, pulsante, nei suoi testi), l’indole gentile, la rendono amata universalmente, e non soltanto dagli appassionati di musica indipendente. Qui in alto vi mostriamo inildi, il suo ultimo singolo, terzo estratto dall’album Deluderti, un brano caratterizzato da una «», come lo ha descritto la stessa cantautrice....