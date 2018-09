Polemiche su dl Salvini; Mattarella difende indipendenza toghe; Alla Dire il Summit delle

Fondi Lega - Procuratore Cozzi : Salvini?No Polemiche - qui si lavora : Genova, 6 set., askanews, - 'Non ho nulla da rispondere. Non entro nelle polemiche . So solo che dalle 11 e 40 del 14 agosto stiamo lavora ndo senza sosta alle indagini sul crollo del ponte'. Lo ha ...

Polemiche per la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini : alcune precisazioni : Sta facendo discutere moltissimo in queste ore la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini, con un "vade retro" che in effetti non lascia molto spazio alle interpretazioni. Una presa di posizione politica chiara, dopo le decisioni delle ultime settimane da parte del Ministro della Lega su un tema delicato come quello dei migranti. Non è un caso che in molti sui social si siano chiesti se si tratti di una bufala o di una notizia vera, ...