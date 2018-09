Ligue 1 | 6a giornata | il Lille insegue il Psg | Nizza ko a Montpellier

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 5a Giornata Liga e 6a Giornata Ligue 1 : Il weekend di grande Calcio su DAZN comincia questa sera con gli anticipi di LaLiga e Ligue 1. DAZN trasmetterà in esclusiva anche tutti i match della Liga spagnola, dove Real Madrid e Barcellona saranno impegnate entrambe in casa contro Espanyol e Girona, e quelli della Ligue 1 francese, che vedrà la capolista PSG impegnata sul campo del Rennes. In diretta anche due partite della J1 League giapponese, col Sagan Tosu ...

Ligue 1 2018 - risultati e classifica della 5a giornata : Per i parigini dopo sole cinque giornate è già fuga solitaria. Marsiglia a valanga sul fanalino di coda Guingamp

Video/ Psg-Saint Etienne (4-0) : highlights e gol della partita (Ligue 1 - 5^ giornata) : Video Psg-Saint Etienne (4-0): highlights e gol della partita di Ligue 1 valida per la 5^ giornata. Al Parco dei Principi i padroni di casa vincono e dominano senza Neymar e Mbappé.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 4a Giornata Liga e 5a Giornata Ligue 1 : Il weekend di grande Calcio su DAZN comincia questa sera con gli anticipi di LaLiga e Ligue 1. DAZN trasmetterà in esclusiva anche tutti i match della Liga spagnola, dove Real Madrid e Barcellona saranno impegnate entrambe in trasferta contro Athletic Bilbao e Real Sociedad, e quelli della Ligue 1 francese, che vedrà la capolista PSG ospitare il Saint Etienne. In più, per la prima volta su DAZN sa...

Probabili formazioni Monaco-Marsiglia - Ligue 1 giornata 4 02-09-2018 : É uno dei match più attesi della 4 giornata di Ligue 1, quello che vedrà il Marsiglia affrontare il Monaco allo Stadio Luis di Monaco, le di squadre scenderanno in campo domenica 2 settembre. Il Monaco dopo 3 giornate ha ottenuto 4 punti su 9 disponibili, nell’ultima giornata ha perso per 2-1 contro il Bordeaux, e ora i biancorossi cercano il riscatto, contro un Marsiglia che sta faticando, infatti anche in questo caso dopo una ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 3a Giornata Liga e 4a Giornata Ligue 1 : LA PRESENTAZIONE - Turno interlocutorio per Real e Barca, appaiate in testa e impegnate in gare interna sulla carta morbide, con Leganes e Huesca (prima volta in massima divisione in 96 anni). Piu serio il compito dell'Atletico in casa del Celta. Siviglia favorito nel derby col deludente Betis, Valencia in cerca di riscatto nell'altra stracittadina col Levante. Villarreal a caccia dei tre punti col Girona dopo un inizio al rallentatore. ...

Probabili formazioni Nimes-Psg - Ligue 1 giornata 4 1-09-2018 : In quella che potrebbe essere una partita a senso unico, il neopromesso Nîmes affronta il Paris Saint-Germain (PSG) sette volte vincitore della Ligue 1 allo Stade des Costières, con queste squadre che si incontrano ora per la prima volta dall’aprile 1993. Dopo un ottimo inizio del campionato in L1 nel 2018/19 con due vittorie consecutive con l’Angers in trasferta (4-3) e col Marseille in casa (3-1), il Nîmes ha infine perso la ...

Probabili formazioni Lione-Nizza - Ligue 1 giornata 4 31-08-2018 : Il Lione cercherà di superare il Lille al terzo posto nella classifica di Ligue 1 in questa quarta giornata della stagione 2018/19. Nel frattempo, il problematico Nizza è alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato. Dopo essere stato sconfitto 1-0 in trasferta dal Reims, la squadra campione della Ligue 2, due settimane fa, il Lione ha poi reagito bene, battendo lo Strasburgo per 2-0 lo scorso fine settimana ed ottenendo la ...

Pronostici Ligue 1 - 31 Agosto e 1-2 Settembre 2018 : Consigli Scommesse 4^ Giornata : Venerdi 31 Agosto 2018, la Ligue 1 scenderà in campo con l’anticipo fra Lione e Nizza valevole per la quarta Giornata di campionato. Al momento in prima posizione troviamo clamorosamente il Dijon a pari punti col Psg, mentre il Lille insegue in terza posizione. Le altre big invece, non sono partite col piede giusto. Analizziamo i Pronostici Ligue 1 di Giornata. Pronostico Lione-Nizza 31-08-2018 I padroni di casa hanno iniziato il ...

Ligue 1 - terza giornata : Monaco ko - solo pari per il Marsiglia : Il club del Principato sconfitto 2-1 a Bordeaux nonostante Pellegri, la squadra di Garcia rischia con il Rennes rimontando da 0-2: per entrambe già -5 dal Psg

Probabili Formazioni Bordeaux-Monaco - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Anche se deve ancora essere confermato come nuovo tecnico del Bordeaux, la magia di Thierry Henry è ora necessaria più che mai. In passato, il Bordeaux sarebbe stato favorito, ma ora tutti i segnali indicano una vittoria per il Monaco.Una sconfitta per il Bordeaux, senza allenatore, e con risultati sfavorevoli altrove, potrebbe renderla l’unica squadra della Ligue 1 che arriva a lunedì prossimo senza neanche un punto in tre ...

Probabili Formazioni Marsiglia-Rennes - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Il Marsiglia ospita il Rennes nell’ultimo scontro domenicale della Ligue 1, con i padroni di casa che cercano di ottenere la loro seconda vittoria casalinga, e la squadra ospite che è invece disperatamente a caccia del primo punto in trasferta nella nuova stagione.Dopo una vittoria casalinga facile per 4-0 contro il Toulouse nel turno di apertura, il Marsiglia ha completamente rovinato le cose nella prima trasferta dello scorso fine ...

