scenarieconomici

: RT @scenarieconomic: William Vickrey, premio Nobel: i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell’economia. Perchè le banalità ch… - KwisatzHaderac0 : RT @scenarieconomic: William Vickrey, premio Nobel: i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell’economia. Perchè le banalità ch… - IacobellisT : RT @fabioflos: -

(Di venerdì 21 settembre 2018) In un mondo fiscale complesso, con una miriade di tasse, è molto difficile, se non impossibile, per il singolo prevedere se, e quanto, pagherà il debito, eventualmente, fra anni. 10 Il valore...