Traghetto naufragato in Tanzania | sale a 86 il bilancio dei morti

Blastingnews

(Di venerdì 21 settembre 2018) Si aggrava sempre di più, ora dopo ora, ildeidelieri in. Centinaia le persone a bordo di cui si sono perse le tracce tra le acque dell’area meridionale del lago Victoria. Una tragedia, sicuramente, ma non la prima che coinvolge unturistico affondato della regione dei Grandi Laghi. IlNyerere ribal è affondato ieri, giovedì 20 settembre, nel pomeriggio, all’interno del lago più grande d’Africa. Per essere più precisi, al momento dell’incidente si trovava nei pressi dell’isola Ukara e Bugolora con centinaia di persone a bordo che ora risultano disperse....