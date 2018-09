Corrado M5S | Asl chiarisca inadempienze su detenuta

Corrado-Battaglia : M5S in Municipio IV totale disastro : Roma – “Prendiamo atto delle dimissioni irrevocabili presentate dall’assessore alle Politiche sociali del Municipio IV, che ricorderemo per il pasticcio sugli Aec e il caos sull’assistenza domiciliare piu’ volte denunciato in commissione Trasparenza e anche in commissione Politiche sociali dove opera il consigliere Sciascia. Il M5S in Municipio IV e’ un disastro”. “Sono mesi che assistiamo ad uno ...