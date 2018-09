Roberto Formigoni | l' accanimento sull' ex presidente lombardo | sette anni in cella

liberoquotidiano

: La mia totale solidarietà a Roberto Formigoni. Confido nella Cassazione. Ma non può essere e non sarà questa condan… - Maurizio_Lupi : La mia totale solidarietà a Roberto Formigoni. Confido nella Cassazione. Ma non può essere e non sarà questa condan… - HuffPostItalia : Pena aumentata in appello per Formigoni nel processo Maugeri: il 'Celeste' condannato a 7 anni e 6 mesi - tanzmax : insieme a questo dovrebbe finire in galera la curia e metà del clero lombardo che li ha appoggiati e promossi: Hann… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Nessuno sconto per: la corte d' appello di Milano ha deciso di appesantire la già indigesta sentenza rifilata in primo grado all' ex governatore. Da seidi reclusione ...