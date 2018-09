I Primi d' Italia | torna il Villaggio del Mare di Porto Sant' Elpidio

I Primi d'Italia - torna anche quest'anno il Villaggio dei Primi di Mare : ... momenti dedicati a bambini con i Primi d'Italia Junior, tante food experience, appuntamenti con chef stellate del calibro di Viviana Varese, Cristina Bowerman e Silvia Baracchi e tanti spettacoli ...

Google Pay sbarca in Italia : paghi direttamente con lo smartphone - Esselunga e Bennet tra i Primi partner : Google Pay è arrivato in Italia. Si tratta del sistema di pagamenti online del gigante californiano, che si propone come alternativa ad Apple Pay. Per utilizzarlo è necessario essere in possesso di una delle carte (di credito o prepagate) supportate dal servizio e di uno dei tanti dispositivi compatibili: smartphone, tablet e smartwatch basati su Android (versione 5.o e successive), ma anche iPhone e iPad, oltre che computer (a breve) attraverso ...

FS Italiane - l'AD Battisti a Innotrans 2018 : "Pop e Rock Primi tasselli di rinnovamento" : Pop e Rock sono la "rivoluzione del trasporto regionale" e mettono al centro "persone" ed esigenze. Lo ha raccontato l'AD del gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti , in una intervista rilasciata a ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - battaglia cruciale per sognare in grande! Gli azzurri vogliono il pokerissimo da Primi : La particolare formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile non permette all’Italia di rilassarsi anche se è già certa matematicamente del primo posto nella Pool A. Il regolamento prevede infatti che tutti i punti conquistati al primo turno vengano portati alla seconda fase, quella che ci consegnerà le magnifiche sei pronte a darsi battaglia a Torino per la conquista del titolo iridato. Dunque non sono ammessi errori e passi falsi se si ...

Mondiali Volley 2018 – L’Argentina fa un regalo all’Italia - Slovenia ko e azzurri aritmeticamente Primi nel girone : La Nazionale di Blengini dunque disputerà la seconda fase a Milano, in programma dal 21 al 23 settembre La vittoria delL’Argentina sulla Slovenia 3-2 (25-18, 22-25, 27-29, 25-17, 15-13) ha regalato all’Italia la certezza del primo posto nella pool A. Nella seconda fase quindi si disputerà a Milano il girone E (21-23 settembre) con in campo: gli azzurri di Blengini (1A); la seconda classificata del girone B che sarà una tra Olanda, Canada e ...

Nucleare - in Italia scatta la demolizione dei Primi reattori : La centrale Nucleare di Garigliano (Sogin) Vienna – Dopo anni di ritardi il programma di smantellamento Nucleare Italiano arriva all’osso duro. Ossia ai nuclei delle centrali dismesse. Sogin, la società dello Stato incaricata del decommissioning, è pronta ad attaccare i vessel, ossia i contenitori del combustibile radioattivo, negli impianti di Trino Vercellese, in Piemonte, e Garigliano, in Campania. Il progetto ha passato ...

L'Italia raccoglie i Primi frutti del "patto di Bengasi" : Il "patto di Bengasi" comincia a dare i suoi primi frutti. Che L'Italia raccoglie con soddisfazione, riequilibrando i rapporti di forza con la Francia e rafforzando le chance di successo della Conferenza sulla Libia, programmata per metà novembre in Sicilia (Sciacca favorita). La "linea Moavero" è aggiuntiva e non escludente. Il titolare della Farnesina lo ha ribadito a più riprese in queste roventi settimane, in particolare ...

Ferrovie : Trenitalia - in consegna da ottobre Primi 9 treni per Trenord : Milano, 13 set. (AdnKronos) - A partire da ottobre trenitalia consegnerà a Trenord i primi nove treni aggiuntivi per la Lombardia. Lo rende noto la società, del gruppo Fs italiane, precisando che si tratta di "una prima immediata risposta per l’emergenza autunnale che consentirà di incrementare l’of

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia a Firenze - Primi allenamenti al Mandela Forum. Belgio nel mirino : L’Italia ha festeggiato la bella vittoria conquistata ieri sul Giappone ma, dopo l’esordio ai Mondiali 2018 di Volley maschile, è già tempo di pensare alle prossime partite. La nostra Nazionale tornerà in campo giovedì 13 settembre (ore 21.15) per sfidare l’ostico Belgio di Andrea Anastasi: riflettori accesi al Mandela Forum di Firenze davanti a 7500 spettatori, l’impianto è già sold out per sostenere i ragazzi di Chicco ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia lancia i Primi segnali nella bolgia del Foro Italico. Azzurri al piccolo trotto ma vincenti : Contava solo vincere, senza mezzi termini e senza troppi fronzoli: l’Italia sbriga la pratica Giappone, svolge il compito senza particolari patemi d’anima e porta a casa i tre punti in 90 minuti di gioco sicuramente non entusiasmanti sotto il profilo tecnico ma che ci hanno permesso di rompere il ghiaccio ai Mondiali 2018 di Volley maschile nel miglior modo possibile: alla nostra Nazionale si chiedeva di regalare emozioni agli oltre ...

FOLIGNO - TRENITALIA PER 'I Primi D'ITALIA' : FOLIGNO Con TRENITALIA a FOLIGNO, per partecipare al Festival Nazionale " I PRIMI d'Italia ", maratona culinaria unica nel suo genere, che festeggia il ventesimo anniversario con l'edizione in ...

Conte - Primi 100 giorni da 'avvocato degli italiani' : ... l'inflessibilità di Salvini e Di Maio , scemata negli ultimi giorni , ed il rigorismo sui conti del ministro dell'Economia Giovanni Tria, garabnte in Europa dei conti pubblici italiani.

"Italiani Primi a stuprare". Ma la sinistra fa male i conti (apposta) : "Prima gli italiani. A stuprare (dati del Viminale)". È un vecchio post pubblicato dalla scrittrice Michela Murgia - e ripreso in queste ore su Facebook - a corredo di una tabella diffusa dal Ministero dell'Interno che suddivide le violenze sessuali commesse in Italia tra il gennaio e il giugno 2017 in base alla nazionalità dello stupratore. In questa classifica l'Italia primeggia a quota 1.638 (65 per cento del totale). Seguono rumeni, ...

Hotelscan.com : Italiani Primi in Europa per regole infrante : Roma, 30 ago., askanews, - Un italiano su tre beve le bottigliette di alcolici del minibar e poi le riempie con acqua o succhi. E' una curiosità che emerge da un sondaggio condotto da Hotelscan.com ...