Nuova Privacy | da oggi in vigore | ecco il Decreto in Gazzetta

Nuova Privacy - è legge : ecco il Decreto pubblicato in Gazzetta : Non ci sono più scuse, le aziende devono adeguarsi a ciò che da oggi è legge di Stato: il regolamento Privacy, meglio noto come Gdpr, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 ed entrerà ufficialmente in vigore dal prossimo 19 settembre. Così anche l’Italia si deve adeguare al regolamento europeo che detta nuove norme precise sulla Privacy dei cittadini europei. Il General data protection regulation è ...