Calcio | la Serie A Femminile arriva su Sky Sport HD

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio torna sui suoi passi - inammissibili i ricorsi sul format. Campionato a 19 squadre : Ha dell’incredibile quanto sta succedendo nel caso Serie B. Il Tar del Lazio ha smentito se stesso e ha sospeso il decreto di sospensione che lo stesso tribunale, in identica sezione ma con diverso presidente, aveva emesso sabato scorso. Il decreto firmato da Germana Panzironi rende nuovamente esecutivi i provvedimenti presi l’11 settembre dal Collegio di garanzia del Coni (cioè vengono ritenuti inammissibili i ricorsi sul format ...

Calcio - stadi sempre più pieni per la Serie A : La Serie A è da poco ripartita con grande successo di pubblico, confermando la tendenza positiva che negli ultimi campionati ha visto crescere i biglietti venduti. Secondo i dati raccolti da StubHub, la più grande piattaforma per la compravendita online di biglietti per eventi sportivi, concerti e spettacoli, il numero di biglietti venduti nelle ultime tre stagioni del massimo campionato ha visto un incremento del 27% rispetto agli anni ...

Calcio - Giudice Sportivo Serie A : quattro giornate a Douglas Costa - Giampiero Gasperini squalificato per bestemmia : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A di Calcio, dopo la quarta giornata del massimo campionato italiano: c’era grande attesa per il caso Douglas Costa, non solo per lo sputo nei confronti di Federico Di Francesco, ma anche per la segnalazione della Procura Federale per un gomito alto nei confronti dello stesso. Sono quattro le giornate di squalifica rimediate da Douglas Costa, calciatore della Juventus, “per ...

Noitel in serie A con la Divisione Calcio a cinque : Roma, 18 set., askanews, - Noitel Italia, operatore di telecomunicazioni specializzato in sistemi di trasmissione dati via satellite e operatore di telefonia mobile virtuale con oltre 70mila clienti, ...

Calcio nel caos - il Tar del Lazio sospende il campionato di Serie B : Il Tar ha sospeso il campionato di Serie B. E' questa la clamorosa notizia che Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ha rivelato ai microfoni di...

Calcio - Serie B : campionato sospeso. “Decisione venerdì” : Prosegue l’interminabile caos che ha coinvolto la Serie B per quanto riguarda il Calcio italiano. Oggi l’ennesima svolta: campionato sospeso in attesa della riunione del Collegio di Garanzia del Coni prevista per venerdì. Verrà infatti riesaminata la proposta sugli eventuali ripescaggi in caso di ritorno a 22. Ad annunciarlo è il presidente del Collegio di Garanzia Frattini. Le parole a Radio InBlu: “ll Tar del Lazio, oltre a ...

Grande Calcio per distrarci dalla serie A : Ma la Champions league è roba seria, non un parco di divertimenti, è l'Oscar, è il Nobel, è, insieme con la coppa del mondo e il campionato europeo, la manifestazione di gala. Tocca, per prima, ...

Calcio : Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : ANSA, - ROMA, 17 SET - Andrea Petagna, con i primi due gol realizzati con la nuova maglia proprio ai suoi ex compagni, ha dato la vittoria alla Spal sull'Atalanta, nel posticipo della quarta giornata ...

Calcio - Serie A : Spal-Atalanta 2-0 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Atalanta 2-0 : una doppietta dell’ex Petagna stende i bergamaschi : La SPAL batte 2-0 l’Atalanta nel posticipo della quarta giornata della Serie A di Calcio. Gli Estensi grazie ad una doppietta proprio dell’ex nerazzurro Andrea Petagna, trovano una bella vittoria e vanno così al secondo posto in classifica con nove punti, confermando un avvio stagionale ben oltre le aspettative. Prestazione opaca invece per la squadra di Gasperini, che prosegue così il momento negativo. Avvio di partita con ritmi piuttosto bassi ...

Calcio - Serie A : Cagliari-Milan 1-1 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pagelle/ Cagliari-Milan (1-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata) : Pagelle Cagliari Milan (1-1): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Sardegna Arena ed è stata valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Milan 1-1 - Higuain si sblocca - ma non basta. L’argentino risponde a Joao Pedro : Non basta al Milan il primo gol in rossonero di Gonzalo Higuain per uscire con i tre punti da Cagliari. Finisce 1-1 il posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A alla Sardegna Arena. L’argentino ha comunque salvato la squadra di Gattuso con la rete nella ripresa, che ha recuperato il vantaggio iniziale firmato da Joao Pedro. Proprio il brasiliano è stato inserito a sorpresa dal primo minuto da Maran e il fantasista dei sardi ha ...