Immigrazione | l' Italia ha risparmiato 1 miliardo in un anno

(Di martedì 18 settembre 2018) “Nel corso degli ultimi 12 mesi gli sbarchi di migranti insi sono ridotti di oltre l’80%. Malgrado il calo, permane la sfida di integrare le oltre 180mila persone che hricevuto una protezione internazionale tra il 2011 e oggi”. Ma a quanto ammontano i risparmi di spesa pubblica generati dal calo degli sbarchi?Pochi argomenti sono di stretta attualità, oggigiorno, come la questione migranti. Il tema è caldo e lo si avverte dai piani alti alla strada: con ogni probabilità sarà questo lo snodo cruciale su cui si giocherle prossime elezioni e, perché no, il futuro dell'Unione Europea. E l', su questo tema, è in prima linea. Fin dall'insediamento del ministro Minniti si era già avvertita un'inversione di tendenza in questo senso, aumentata poi con l'elezione del governo Lega Nord-Movimento 5 Stelle che ha iniziato a battere i pugni sul tavolo e far la voce grossa per ottenere parità di trattamento e regolarità delle accoglienze. In poche parole, ognuno faccia il suo e ci mettiamo in casa solo chi se lo merita. Gli ultimi dodici mesi di lotta all'sono stati studiati dall'Istituto Ispi e dalla Onlus Cesvi, al fine di tracciare un bilancio su quanto questa operazione faccia comodo (economicamente parlando) a noini.La ricerca Ispi e Cesvi-La ricerca, presentata il 18 settembre nella cornice di Palazzo Clerici a Milano, è stata intitolata "Migranti: la sfida dell'integrazione". Entrando nel dettaglio, il quadro che ci presenta è sicuramente molto chiaro: prendendo come base dati la previsione media degli anni precedenti, gli ultimi dodici mesi hvisto una diminuzione di 140mila sbarchi. Considerando il costo medio pro-capite attribuibile a ciascun migrante, ossia 35,9 euro, si può affermare che il taglio alle accoglienze abbia portato ad un risparmio di circa unper le casse dello Stato. Ma non finisce qui, perché il dato è destinato a cambiare ulteriormente. Per i prossimi anni, effettivamente, si stima che la media del risparmio toccherà quota 1,9 miliardi di euro, fermo restando che la diminuzione degli arrivi prosegua.