Miss Italia | la finale | Diletta Leotta tra gli haters di Chiara Bordi e l' omaggio a

Miss Italia 2018 - chi ha paura dei cybercorpi? Chiara Bardi e gli insulti medievali : Qualche tempo fa sulla pagina facebook di Abbatto i Muri, con la campagna Body Liberation Front, scorrevano foto e storie di ragazze e donne che si mostravano in tutta la propria interezza, senza vergognarsi di nulla, senza lasciarsi scoraggiare dagli abbondanti giudizi sull’aspetto fisico che tanti e tante hater sono pronti a infliggere per passare il tempo. Basta poco: un po’ di cellulite, una cicatrice, qualche chilo in più. ...

Chiara Bordi : età - altezza e peso. Tutto sulla Miss Italia con la gamba artificiale : Capelli e occhi scuri, sorriso smagliante e misure da modella, Chiara Bordi, arrivata a Miss Italia con l’obiettivo di vincere l’ambita fascia di Salsomaggiore, ha qualcosa in più che ha attirato l’attenzione dei media: una protesi alla gamba, che le è stata amputata a soli 13 anni. Al concorso di Miss Italia Chiara si è presentata bussando alla porta di Patrizia Mirigliani in pantaloncini e t shirt. La figlia dello storico ...

Miss Italia : insulti alla disabile - ma Chiara li zittisce tutti : Mancano poche ore alla finale di Miss Italia, ma già infuria la polemica. Tutto a causa dei terribili insulti ricevuti da Chiara Bordi, ragazza disabile che partecipa al concorso. Chiara, 18enne originaria di Tarquinia, ha perso una gamba in un terribile incidente e oggi gareggia a Miss Italia, indossando senza paura la sua protesi. Bellissima, sicura di sè e sempre pronta a sorridere alla vita, questa ragazza ha affrontato l’inferno e ne ...

Chiara Bordi - perché ci fa paura che Miss Italia possa essere disabile : “Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli Italiani che ti votano xké sei storpia”. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di insulti che Chiara Bordi si sente ripetere da 5 anni a questa parte. Chiara è una ragazza come tante: ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo classico, ama lo sport (pratica canoa, windsurf e pattinaggio a rotelle) e, quando si prende una pausa dallo studio, Chiara lavora come barista. E come tante altre ...

