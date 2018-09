huffingtonpost

Un passeggero riprende un addetto ai bagagli mentre apre una valigia e ruba

(Di domenica 16 settembre 2018) Un gestore diviene sorpreso ad aprire unae are. Are la scena undi un volo Ryanair in partenza da Ibiza e diretto a Madrid che ha filmato il ladro in azione prima di avvisare un amministratore di volo. La polizia ha convinto l'uomo a confessare prima di restituire l'oggettoto al suo proprietario - un adolescente che viaggia con la madre nella capitale spagnola.Il gestore dei- che ora sta affrontando un processo e aveva iniziato il suo lavoro solo tre giorni prima - si pensa che sia stato licenziato. Il filmato del suo furto - pubblicato dal giornale dell'isola Diario de Ibiza - lo mostra mente è intento ad aprire lasu un carrello porta.La donna deta ha raccontato a Diario de Ibiza: "La polizia mi ha detto che l'uomo era al suo terzo giorno di lavoro all'aeroporto e mi ha restituito immediatamente il ...