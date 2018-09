Le Pen cavalca l' onda Salvini | di D Ceccarelli

Marine Le Pen cavalca l'onda Salvini per rilanciarsi in vista delle Europee : Un volantino distribuito prima dell'evento raffigura i volti di Marine Le Pen e Matteo Salvini, sotto lo slogan "Ovunque in Europa le nostre idee arrivano al potere". La presidente del Rassemblement National (ex Front National) mette in mostra l'alleato d'Oltralpe per lanciarsi nella corsa alle prossime elezioni Europee. A Frejus, nel sud della Francia, il partito di estrema destra francese si riunisce per il tradizionale Grand meeting di fine ...