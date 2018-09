Riscatto Napoli | vittoria con la Fiorentina a 1 62 Ronaldo | arriva il primo gol | a 1 40

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Torna la serie A dopo la pausa per la Nazionale e, ad aprire la quarta giornata, ci pensano Inter e Parma. I nerazzurri puntano alla primastagionale a San Siro, dopo aver ottenuto i primi 3 punti contro il Bologna solo nella terza giornata. Una partenza poco convincente quella degli uomini di Spalletti, che però sono nettamente favoriti nel match con i gialloblù, fermi a un punto in classifica. Gli esperti di Sisal Matchpoint quotano ladell’Inter a un rasoterra 1.27, per il Parma sarà durissima tanto che il segno 2 è proposto a 11.00. Alta anche la quota pareggio, a 5.75. Si schierano con gli interisti anche gli scommettitori, 9 su 10 credono nella secondadei nerazzurri. Dopo essersi sbloccato contro il Bologna, l’attacco nerazzurro potrebbe scatenarsi nuovamente: Icardi sugli scudi, la sua doppietta vale 4.50, si sale a 16.00 per la tripletta. A ...