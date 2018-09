Migranti | a Vienna «scintille» fra Salvini e ministro Lussemburgo

Migranti - lite tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn a Vienna : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'.

ASSELBORN VS SALVINI - SCONTRO SUI Migranti A VIENNA/ Video - Salvatore Merlo ironizza : "Ecco cosa ha detto..." : VIENNA, lite ASSELBORN-SALVINI nella conferenza sui MIGRANTI: Video del battibecco, il Ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello SCONTRO(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Vienna - braccio di ferro sui Migranti Salvini : 'Ok a Germania se ci aiuta' : 'Quello con la Germania, che non ho ancora firmato, sarà un accordo a tempo, fino a novembre, a saldo zero, non riguarderà il pregresso e sarà sottoscritto se la Germania ci darà una mano a sostenere ...

Vienna - braccio di ferro sui Migranti Salvini : «Ok a Germania se ci aiuta» : «Quello con la Germania, che non ho ancora firmato, sarà un accordo a tempo, fino a novembre, a saldo zero, non riguarderà il pregresso e sarà sottoscritto se la Germania...

Migranti - Salvini show a Vienna Lite col ministro del Lussemburgo : Lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli Esteri e degli Affari europei Jean Asselborn nel corso della conferenza a Vienna sulle migrazioni Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini a Vienna litiga con il ministro Esteri del Lussemburgo : Le immagini del duro scontro tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn che interrompe il suo intervento: "Ho sentito qualche collega dire che c'è bisogno di ...

"Meno Migranti" - "Et merde alors" : scontro a Vienna Salvini-Asselborn : Lo scontro tra Salvini e il responsabile lussemburghese degli Esteri e degli Affari europei, Jean Asselborn a Vienna

Lite Asselborn-Salvini a Vienna sui Migranti/ Video battibecco - ministro Lussemburgo sbotta : “mer..” : Vienna, Lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Migranti - a Vienna «scintille» fra Salvini e ministro Lussemburgo : Scambio feroce di battute tra il vicepremier e il ministro degli Esteri del Lussemburgo, che cerca di interrompere più volte Salvini. Per poi farsi scappare una frase poco ortodossa: «Merde alors»

Scontro Matteo Salvini e il ministro del Lussemburgo Asselborn sui Migranti a Vienna : Scontro Matteo Salvini e il ministro del Lussemburgo Asselborn sui migranti a Vienna Alla conferenza dei ministri in Austria Salvini… L'articolo Scontro Matteo Salvini e il ministro del Lussemburgo Asselborn sui migranti a Vienna proviene da Essere-Informati.it.

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di Migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Vertice Migranti a Vienna - Trenta : 'Delusa - l'Europa non c'è' : "Mi sento delusa, ho visto che l'Europa non c'è, non è presente". Questo il commento del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in conferenza stampa al termine della ministeriale a Vienna, ...

Migranti - il vertice di Vienna è andato male Trenta : "Sono delusa - l'Europa non c'è : "Oggi mi sento delusa perché hovisto che l'Europa non c'è, ma sono fiduciosa" ha detto' il ministroElisabetta Trenta, al termine della riunione Difesa Ue. "Dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta è internazionale ma poi gli oneri ricadono solo su un Paese", ha detto Salvini.

Migranti - Ministro Trenta a Vienna pronta a lanciare la proposta di modifica del porto di sbarco : Teleborsa, - Ancora la questione Migranti in primo piano. Dopo il nulla di fatto da parte di Bruxelles sulla questione immigrazione, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta , oggi 30 agosto, sarà a ...