Galaxy Tab A | aggiornamento Android Oreo 8 0 in arrivo

Aggiornamento per Huawei P20 - seguito a sorpresa da Galaxy Tab S e S2 9.7 : Aggiornamenti in distribuzione per Huawei P20, Samsung Galaxy Tab S e Galaxy Tab S2 9.7: lo smartphone riceve le patch di agosto 2018, i tablet altre meno recenti, ma resta la sorpresa (in particolare per il modello 2014). L'articolo Aggiornamento per Huawei P20, seguito a sorpresa da Galaxy Tab S e S2 9.7 proviene da TuttoAndroid.

Fino al 2 settembre con il Samsung Galaxy Tab S4 in omaggio la Bookcover Keyboard : Chi acquisterà il Samsung Galaxy Tab S4 riceverà in omaggio una Bookcover Keyboard, accessorio che esalta le potenzialità di questo tablet L'articolo Fino al 2 settembre con il Samsung Galaxy Tab S4 in omaggio la Bookcover Keyboard proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per HTC U12 Plus - Samsung Galaxy Tab S2 - Sony Xperia X - X Compact e Xperia XA1 : Oggi pioggia di Aggiornamenti per HTC U12 Plus, Samsung Galaxy Tab S2, Sony Xperia X, X Compact e Xperia XA1. Curiosi di conoscere le novità? L'articolo Aggiornamenti in roll out per HTC U12 Plus, Samsung Galaxy Tab S2, Sony Xperia X, X Compact e Xperia XA1 proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 - i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus : Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi supportati da Google ARCore, introducendo anche il Samsung Galaxy Note 9. Ecco gli altri device supportati L'articolo Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : display migliore del tuo smartphone - tablet - TV 4K o monitor : displaymate decreta il display del Galaxy Note 9 come il migliore presente su uno smartphone. “L’accuratezza del colore assoluto ad un impressionante 0.5 JNCD, che è visivamente indistinguibile dal perfetto, è quasi sicuramente Notevolmente migliore rispetto al tuo smartphone, TV 4K, tablet, laptop e monitor”. Galaxy Note 9, miglior display I display OLED sono migliorati negli anni fino a diventare i migliori in assoluto e ...

Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ : Netflix comunica il supporto all'HD e all'HDR di diversi smartphone tra cui Samsung Galaxy Note 9, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ L'articolo Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Fortnite per Android potrebbe essere inizialmente un’esclusiva dei Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 : Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Fortnite per Android sarà un'esclusiva del Samsung Galaxy Note 9. Ecco le ultime L'articolo Fortnite per Android potrebbe essere inizialmente un’esclusiva dei Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S4 - ecco il tablet che vuole competere con iPad Pro : Dopo aver deluso gli analisti con una trimestrale debole a causa delle vendite inferiori alle attese del Galaxy S9, Samsung si rimbocca le maniche e prepara l’offensiva per il prossimo autunno. In attesa di lanciare il Galaxy Note 9 il prossimo 9 agosto, l’azienda coreana svela a sorpresa due nuovi tablet che proveranno a dare una scossa al mercato delle tavolette, in crisi acuta da tempo e dove le novità si contano oramai sulle dita ...

Samsung Galaxy Tab A 10 - 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 10,5. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab A 10,5 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab A 10,5 Samsung Galaxy Tab A 10.5” ufficiale: un tablet da salotto Aspettando la presentazione del Galaxy Note 9, che avverrà il 9 di Agosto, […]

Samsung presenta Galaxy Tab S4 - il vero rivale dell’iPad Pro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo Galaxy Note 9 la coreana Samsung ha voluto lanciare di soppiatto un altro prodotto destinato a posizionarsi tra i migliori della propria categoria: il tablet Galaxy Tab S4, con display da 10,5 pollici e pennino S Pen presente nella confezione. Il gadget non è una normale tavoletta dedicata esclusivamente al consumo di contenuti, ma si pone insieme ad iPad Pro e ai 2 in 1 Windows come strumento ...

Samsung Galaxy Tab S4 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S4. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab S4 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab S4 Un tablet Android progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti in termini di produttività: ecco il nuovo Galaxy Tab S4 presentato da Samsung. Aspettando la presentazione […]

