MotoGP | Lorenzo centra la pole a Misano - Magazine sulla moda e i motori - Motor &

MotoGP – Dovizioso tra analisi e battute : “gioco di squadra? Provateci voi con Lorenzo” : Dovizioso pronto alla gara di domani a Misano: le parole del ducatista al termine delle qualifiche del Gp di San Marino Seconda fila per Andrea Dovizioso, oggi nelle qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, quarto al termine delle Q2 con il tempo di 1:32.003. Il forlivese della Ducati aprirà domani la seconda fila sul circuito di San Marino, intitolato a Marco Simoncelli. Alessandro La Rocca/LaPresse Soddisfatto a metà, ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

