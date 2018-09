Microsoft ha fatto bene a dismettere Windows 10 Mobile? Sondaggio

surface-phone

: RT @microsoftitalia: Non avevamo mai fatto entrare nessuno nel Forensics Lab del Microsoft Cybercrime Center. Fino ad ora: - CorelliClaudio : RT @microsoftitalia: Non avevamo mai fatto entrare nessuno nel Forensics Lab del Microsoft Cybercrime Center. Fino ad ora: - _Emma_art : RT @ushionokoe: Io e mio fratello abbiamo fatto vedere a madre come funziona Microsoft Office Word sul suo tablet e lei ha scritto qualcosa… - ushionokoe : Io e mio fratello abbiamo fatto vedere a madre come funziona Microsoft Office Word sul suo tablet e lei ha scritto… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Se con Steve Ballmer il futuro di10non è stato mai messo realmente in discussione, con il nuovo CEO Satya Nadella cominciarono ad esserci le prime preoccupazioni già agli inizi del 2016 quanto venne chiuso il comparto hardware dei Lumia. Ufficialmente10sarà supportato (almeno per quanto riguarda le ultime versioni) fino al 2019 ma lo sviluppo ossia il rilascio di nuove funzionalità è stato praticamente abbandonato così come la produzione degli smartphone dove anche gli OEM più fedeli come HP hanno deciso di lasciar perdere. In questodesideriamo conoscere il vostro parere a riguardo e la risposta potrebbe non essere poi così scontata come sembra. Link