Morti in torrente | tre vittime campane

Raganello - dieci Morti nella piena del torrente : trovati vivi gli ultimi 3 dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: verso le 12 sono stati...

Cosenza - escursionisti travolti da torrente in piena : 10 Morti e 11 feriti | Video : Gli escursionisti accertati presenti in zona al momento del disastro erano 36 divisi in due gruppi da 18 l'uno. Ma il numero delle vittime e dei dispersi potrebbe crescere, visto che nell'area del torrente Raganello si può accedere liberamente

Calabria - torrente in piena travolge escursionisti : 10 Morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Antonio De Rasis - chi è il soccorritore del Rigopiano tra i Morti del Raganello/ Guida travolto da torrente : Antonio De Rasis, chi è il soccorritore del hotel Rigopiano tra i morti nelle Gole del Raganello: Calabria, ultime notizie e messaggi per la vittima. La Guida travolta dal torrente(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:12:00 GMT)

Pollino - torrente ingrossato travolge escursionisti : 10 Morti : 12:31 - Sarebbero stati trovati vivi i tre dispersi, ma si attendono ancora conferme.Aggiornamento ore 9:30 - Il bilancio delle vittime è stato rivisto: ora, secondo la Protezione Civile, i morti sarebbero dieci e i dispersi tre. Il fatto che durante la notte si era detto che il numero dei morti fosse salito a undici è stato un errore causato, secondo il capo della protezione civile regionale Carlo Tansi, "da una sovrapposizione di ...

Raganello - 10 Morti nella piena del torrente : trovati vivi gli ultimi 3 dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: verso le 12 sono stati...

Pollino - torrente ingrossato travolge escursionisti : 10 Morti e 3 dispersi : Aggiornamento ore 9:30 - Il bilancio delle vittime è stato rivisto: ora, secondo la Protezione Civile, i morti sarebbero dieci e i dispersi tre. Il fatto che durante la notte si era detto che il numero dei morti fosse salito a undici è stato un errore causato, secondo il capo della protezione civile regionale Carlo Tansi, "da una sovrapposizione di informazioni".Martedì 21 agosto 2018, ore 7:41 - Nel corso della notte è salito a 11 il bilancio ...

Torrente Raganello in piena travolge escursionisti - 10 Morti sul Pollino : Sono dieci le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell'ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma ...

Cosenza - escursionisti travolti da torrente in piena : 10 Morti - 3 dispersi | Video : Gli escursionisti accertati presenti in zona al momento del disastro erano 36 divisi in due gruppi da 18 l'uno. Ma il numero delle vittime e dei dispersi potrebbe crescere, visto che nell'area del torrente Raganello si può accedere liberamente

Calabria - cosa è successo e come sono Morti gli escursionisti sul torrente Raganello : cosa è successo nelle Gole del Raganello, nel versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino? Il 20 agosto il torrente, ingrossato dalla pioggia, ha travolto un gruppo di escursionisti: numerose le vittime e i dispersi.Continua a leggere

Cosenza - torrente in piena<br> travolge escursionisti : 10 Morti - 3 dispersi : Aggiornamento ore 9:30 - Il bilancio delle vittime è stato rivisto: ora, secondo la Protezione Civile, i morti sarebbero dieci e i dispersi tre. Il fatto che durante la notte si era detto che il numero dei morti fosse salito a undici è stato un errore causato, secondo il capo della protezione civile regionale Carlo Tansi, "da una sovrapposizione di informazioni".Martedì 21 agosto 2018, ore 7:41 - Nel corso della notte è salito a 11 il bilancio ...

Travolti dal torrente Raganello in piena. Undici Morti e 5 dispersi nella tragedia : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti

Cosenza - escursionisti travolti da torrente in piena : 10 Morti - 3 dispersi : Gli escursionisti accertati presenti in zona al momento del disastro erano 36 divisi in due gruppi da 18 l'uno. Ma il numero delle vittime e dei dispersi potrebbe crescere, visto che nell'area del torrente Raganello si può accedere liberamente

Il torrente Raganello in piena travolge gli escursionisti : 10 Morti in Calabria - altri 3 dispersi : Sono 10 i morti accertati nelle Gole del Raganello. La protezione civile regionale, infatti, ha rivisto il numero delle vittime, che stamani era stato dato ad 11. A causare l'errore, secondo il...