Dalla Boldrini alla Bonino Il silenzio su Asia Argento

ilgiornale

(Di martedì 21 agosto 2018) Il sostegno serve nel momento più difficile. Ma pernon è andata così. Dopo le sue denunce contro Harvey Weinstein, in Italia un esercito ben assortito di neofemministe aveva appoggiato la battaglia #Metoo dell"attrice che puntava il dito contro "il maiale" di Hollywood. Adesso che per bocca di Jimmy Bennett sotto accusa è finita lei, quelle sodali compagne di lotta sono scomparse nel nulla. Tra le "fedelissime" dellac"era Laura.Lo scorso aprile l"ex presidente della Camera era al fianco dell"attrice a New York al summit " Women in the world": "I molestatori non vengono messi al bando. Anzi sembra che non esistano. Invece è una piaga. C' è un pregiudizio fortissimo verso il mondo femminile, chi parla di sessismo e misoginia viene trattato con fastidio. Anche in politica", affermava sottolineando il coraggio dellache aveva raccontato la violenza ...