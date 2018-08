Oroscopo settimanale Paolo Fox | previsioni 20-25 agosto

lanostratv

(Di domenica 19 agosto 2018)Fox: l’della settimana dal 20 al 252018Fox ha svelato l’dal 20 al 252018. Ariete: il segno sarà molto energico e in grado di attrarre positivamente con la propria forza le persone. Oggi in particolare i nati di marzo e aprile potranno puntare sul proprio magnetismo. L’amore e il lavoro recupereranno nel corso di questa settimana. Toro: tempo di decisioni in campo sentimentale. Il segno potrebbe aver messo dei paletti nelle ultime settimane e dovrà fare scelte importanti. Bene le relazioni interpersonali in questo periodo. Gemelli: in campo sentimentale ci sarà un recupero. Le coppie in crisi possono ritrovare nuovo slancio, mentre i single potranno puntare su nuovi incontri. Cancro: in amore le cose per il segno andranno bene, il consiglio è stato però quello di evitare discussioni in campo sentimentale per ...