Ufficiale | Keita Baldé è dell' Inter | Qui grazie a Spalletti

Inter : sfumato Modric - Rafinha resta un obiettivo reale e concreto. Ufficiale Keita. : Rafinha resta obiettivo- sfumato Modric, in casa Inter resta chiara la delusione, ma c’è grande voglia di rimboccarsi le maniche e provare a mettere a segno il colpo last minute. Un nuovo centrocampista-fantasista, capace di coprire quel tassello fondamentale per le scelte tattiche di Spalletti. Rafinha resta il candidato numero uno, specie dopo la conferma […] L'articolo Inter: sfumato Modric, Rafinha resta un obiettivo reale e ...

Ufficiale - Keita Balde è un nuovo calciatore dell’Inter : Keita Balde Diao è stato ufficializzato nei minuti scorsi come un nuovo calciatore dell’Inter di Luciano Spalletti “L’attaccante Keita Balde Diao è un nuovo giocatore nerazzurro: il senegalese, proveniente dal Monaco, si trasferisce all’Inter in prestito annuale con opzione”. L’Inter ufficializza attraverso un comunicato apparso sul sito Ufficiale, l’acquisto dell’esterno del Monaco, in ...