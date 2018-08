Il Segreto anticipazioni | JULIETA e PRUDENCIO | nozze interrotte ma poi…

Anticipazioni Il Segreto : Larraz progetta un attacco ai danni di Donna Francisca : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, [VIDEO] in onda ogni giorno sulle reti Mediaset. Le Anticipazioni delle puntate di settembre svelano che Donna Francisca dovra' vedersela con Larraz, il capo degli operai della Villa. L'uomo, infatti, decidera' di vendicarsi della nobilDonna che si era rifiutata di pagare l'assicurazione a suo figlio Horacio, vittima di un incidente sul lavoro. Larraz pianifica un attacco contro ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 13 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 13 agosto 2018: Nazaria e Fe proseguono nella messa in opera del loro piano… Severo viene arrestato per la morte di Venancia Almagro. Il suo amico Carmelo vorrebbe recarsi alla guardia civile per autodenunciarsi, ma il Santacruz non glielo permette… La trappola di Francisca Montenegro per Julieta è al via: la ragazza, messa alle strette, sembrerebbe avere come unica possibilità quella di ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : ecco dove si trova Carmelito : Una nuova entrata nella soap Il Segreto parteciperà attivamente agli eventi della soap iberica. Si tratta di Irene Campuzano (Rebeca Sala), una giornalista che si metterà alle costole di Severo, dimostrando interesse per il rapimento del piccolo Carmelito. Ella sarà in buona fede? anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole Mentre Severo è depresso per la perdita della moglie e sta tentando di fare il possibile per trovare il piccolo Carmelito, a ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA a rischio? Gli operai vogliono attaccare! : A Il Segreto, i preparativi delle nozze tra Prudencio Ortega (Josè Milan) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) verranno caratterizzati da una serie di imprevisti: la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesia) vorrà sposare il fidanzato entro quindici giorni non appena crederà che l’amato Saul (Ruben Bernal) abbia incominciato una relazione con l’affascinante infermiera Laura Moreno (Marta Cruz)… Le anticipazioni segnalano che tutto ciò ...

Anticipazioni Il Segreto : il ritorno di Saul - Francisca rinchiusa in un sanatorio : L’appassionante serie televisiva spagnola “Il Segreto” [VIDEO] che narra le avventure degli abitanti di Puente Viejo continua a sorprendere. Nelle puntate che saranno trasmesse su “Antena 3” la settimana prossima il maggiore degli Ortega, cioè Saul, dopo essere stato considerato morto da tutti gli abitanti uscira' allo scoperto, ma riabbraccera' soltanto la sua amata Julieta. Purtroppo la perfida Francisca Montenegro scomparsa da Puente Viejo da ...

Il Segreto - anticipazioni : Ignacio svela a Julieta di essere suo padre : Il Segreto Con Beautiful, Una Vita e Un Posto al Sole in vacanza, agli appassionati del genere soap non resta che consolarsi con Il Segreto. Anche in pieno agosto, infatti, le vicende degli abitanti di Puente Viejo continueranno a tenere compagnia al pubblico della fascia preserale di Canale5. Negli episodi in onda questa settimana al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta la perfida e infingarda Donna Francisca, impegnata a ...

Anticipazioni Il Segreto : un falso medico vuole uccidere la maestra Adela : Il popolare sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] continua a regalare colpi di scena clamorosi ai telespettatori. Negli episodi che andranno in onda sugli schermi televisivi spagnoli la settimana prossima uno storico personaggio femminile si trovera' in grave pericolo. Stiamo parlando di Adela De Jano interpretata dall’attrice Ruth Llopis che rischiera' di essere uccisa da un uomo che ha avuto modo di conoscere prima di giungere ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 12 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 12 agosto 2018: Julieta Uriarte si sente molto in colpa per via della disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza… Donna Francisca Montenegro e il giovane Prudencio continuano a tessere la loro tela di imbrogli e inganni… Severo e Carmelo devono assolutamente trovare un modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia Almagro… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto / Anticipazioni 11 agosto : la casa di accoglienza crolla - Francisca festeggia! : Il Segreto, Anticipazioni 11 agosto: il crollo della casa di accoglienza scatenerà il panico fra gli abitanti di Puente Viejo, mentre Francisca… (Canale 5, 18.45)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 07:19:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccia Fernando con una pistola : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica, [VIDEO]in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame spagnole svelano che Julieta Uriarte sara' sempre più decisa a vendicare la morte di Saul. La ragazza, infatti, chiedera' l'aiuto di Fernando, tornato nel frattempo a Puente Viejo per prendere il posto di Donna Francisca alla Villa. Proprio il figlio di Olmo fornira' la prova regina per scoprire l'assassino del suo amato. Il ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta rinuncia ad uccidere Prudencio : Lo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] continua a regalare emozioni e inaspettati ribaltoni. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” da lunedì 13 a venerdì 17 agosto 2018 rivelano che la coraggiosa Julieta Uriarte desistera' dal proposito di uccidere Prudencio. La nipote di Consuelo cambiera' idea perché, pochi istanti di portare a termine il suo piano di vendetta, sara' fermato ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 11 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 11 agosto 2018: La casa di accoglienza è crollata e Onesimo ne dà comunicazione a Julieta e ai paesani. Tutti si danno da fare per capire se ci sono delle vittime. Francisca fa i complimenti a Mauricio per l’ottimo lavoro svolto. Tutti gli occhi sono intanto puntati su Julieta e tutti si pongono delle domande, tanto che a Puente Viejo arrivano persino dei giornalisti… Meliton incastra il ...

Il Segreto - anticipazioni : Ignacio svela a Julieta di essere suo padre : Il Segreto Con Beautiful, Una Vita e Un Posto al Sole in vacanza, agli appassionati del genere soap non resta che consolarsi con Il Segreto. Anche in pieno agosto, infatti, le vicende degli abitanti di Puente Viejo continueranno a tenere compagnia al pubblico della fascia preserale di Canale5. Negli episodi in onda questa settimana al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta la perfida e infingarda Donna Francisca, impegnata a ...

Il Segreto anticipazioni 11 agosto 2018 : Julieta sotto i riflettori dopo il crollo della casa di accoglienza : La tragedia ha portato una grande attenzione mediatica sulla povera Julieta, già distrutta dal ricordo di un altro drammatico crollo.