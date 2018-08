Cristiano Ronaldo | debutto con la Juventus Video Villar Perosa | prima partita

L’attesa è finita - a Villar Perosa il debutto di Cristiano Ronaldo : Il grande giorno è arrivato e nulla sarà più come prima. Il debutto bianconero di Cristiano Ronaldo va in scena oggi pomeriggio nel luogo più juventino del mondo, in quella Villar Perosa culla e cuore della famiglia Agnelli, e nella partita che è più di un rito. Nel passato questo era il vero e proprio vernissage della Juve, davanti all’Avvocato e ...

L'attesa è finita - a Villar Perosa il debutto di Cristiano Ronaldo : Il debutto bianconero di Cristiano Ronaldo va in scena oggi pomeriggio nel luogo più juventino del mondo, in quella Villar Perosa culla e cuore della famiglia Agnelli, e nella partita che è più di un ...

Cristiano Ronaldo fa impazzire il traffico a Verona : Sbarca a Verona il marziano Cristiano Ronaldo. In previsione di Chievo-Juventus di sabato 18 agosto, possibile debutto del lusitano nella

Cristiano Ronaldo lancia Juventus TV - il nuovo canale bianconero in stile Netflix : La Juve è il club più importante d'Italia e uno dei migliori al mondo, per cui… '. Retroscena sono anche quelli circa il goal di CR7 alla Juve, all'Allianz Stadium, nel quarto di finale d'andata. Una ...

Fantacalcio - come arrivare a prendere Cristiano Ronaldo : il metodo : ... dalla psicologia di chi gioca, al fattore fantallenatore juventino, passando per chi è un fan sfregatato di quello che ad oggi è il calciatore più forte al mondo, e per chi invece prepara le prime ...

Cristiano Ronaldo lancia JTV : 'Sognavo questa squadra' : Roma, 11 ago., askanews, - 'Capisco già tutto, l'ambientamento va alla grande. Dovrò adattarmi subito ma non sono preoccupato, la prendo come una sfida. Avessi voluto sedermi su tutto quello che ho ...

Juventus Tv - Cristiano Ronaldo protagonista / CR7 : "Sono sempre più felice" : Juventus Tv è la nuova piattaforma ideata per i tifosi bianconeri. Cristiano Ronaldo uomo immagine apre con un'intervista: "Sognavo questa maglia". (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:10:00 GMT)

Serie B e Figc : un caos senza fine. Altro che Cristiano Ronaldo... : La situazione è diventata sempre più complicata, sempre più in balia di interessi personali, di lobby di potere e politiche che con lo sport hanno sempre meno a che fare. Cerchiamo di fare ordine e ...

Cristiano Ronaldo : 'La Juve è il club che sognavo - voglio vincere' : La Juve è il club più importante d'Italia, uno dei migliori al mondo". "voglio vincere tutto per i tifosi" L'anno scorso CR7 segnò uno dei suoi gol più belli proprio all'Allianz Stadium. Una ...

Cristiano Ronaldo al fantacalcio - ora il sogno è reale : come fare per comprarlo : Tra chi sogna di regalarsi uno dei due giocatori più forti al mondo e chi pubblicamente nega di volerlo fare - ma sotto sotto medita l'acquisto di CR7 - il fantacolpo Ronaldo non può essere ...

Cristiano Ronaldo : 'Juventus la scelta giusta. Vinceremo insieme' : È delle squadre più importanti al mondo e sono felice perché tutto l'ambiente, i tifosi e la gente che viene al campo sono stati molto gentili con me' . Continua a leggere per scoprire le altre ...

Cristiano Ronaldo show per il lancio di Juventus TV : “la standig ovation - la mia scelta ed il primo gol… vi dico tutto!” : Juventus TV è il nuovo canale ufficiale del club bianconero, partito col botto con un’intervista a Cristiano Ronaldo Juventus TV, il nuovo canale ufficiale del club bianconero, parte subito con l’intervista all’uomo più rappresentativo della rosa di Max Allegri: Cristiano Ronaldo. “Sono felice, sognavo di giocare nella Juve già quando ero bambino. Ora sono qui, tutto è bellissimo: sono pronto e preparato per vincere ...

Cristiano Ronaldo : "Sognavo la Juve fin da bambino. Sono felice e pronto a vincere" : Il portoghese: "Quella standing ovation dopo la rovesciata alla Stadium mi ha lasciato senza parole"

Cassano : 'Scudetto alla Juve fino al 2022. Cristiano Ronaldo farà 40 gol' : CR7 alla Juve, chi ha fatto l'affare? "Ovviamente i bianconeri, se prendi il secondo miglior giocatore al mondo...". Il primo, secondo Antonio, resterà sempre Leo Messi : "Il più forte è lui, ma CR7 ...