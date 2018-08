Cagliari Palermo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Cagliari : i convocati di Maran per il Palermo : Sono 24 i convocati del Cagliari per la partita di Coppa Italia di domani sera contro il Palermo . Questa la lista completa: Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cigarini, Cerri, Daga, Aresti, Farias, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Sau, Deiola, Cragno, Castro, Pavoletti, Han, Romagna.L'articolo Cagliari : i convocati di Maran per il Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Coppa Italia Cagliari - Maran : «Palermo come una finale» : Cagliari - "Voglio vedere come ci approcciamo alla gara: è un dettaglio che non dobbiamo mai sbagliare. Ci prepariamo tutta la settimana per farci trovare pronti sotto ogni punto di vista, dobbiamo ...