Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 : Il confronto : Il Galaxy Note 9 è ufficiale. Ecco le differenze con il Galaxy Note 8 e vediamo se conviene passare alla nuova versione Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: Il confronto Il nuovo Galaxy Note 9 è ufficiale. Il phablet di riferimento dell’intero mondo Android segna un nuovo passo avanti verso la perfezione, ora […]

Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato un'infografica dedicata a S Pen, soffermandosi su alcune delle feature innovative di questo accessorio

Galaxy Note 9 Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Galaxy Note 9 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Galaxy Note 9 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Galaxy Note 9? Stai pensando di Comprare Galaxy Note 9? In entrambi i casi, ottima […]

Insieme al Samsung Galaxy Note 9, il produttore ha come da tradizione presentato anche diversi accessori ufficiali. Scopriamo insieme le sue custodie

Samsung Galaxy Note 9 è stato presentato meno di un giorno fa all'evento di New York ed è già in pre-ordine su Amazon, con disponibilità dal 24 agosto.

Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato un'infografica dedicata a S Pen, soffermandosi su alcune delle feature innovative di questo accessorio

Fino a 600 euro di sconto sul prezzo Samsung Galaxy Note 9 con permuta Samsung - Huawei - LG e iPhone : valutazione completa : Inutile negarlo: il prezzo Samsung Galaxy Note 9 è il più alto di sempre per la serie Note, sebbene il device (come raccontato nel nostro approfondimento) porti con se un gran numero di novità per la fotocamera, la batteria, per non parlare della tecnologia DeX e della rivoluzionaria S Pen. Come è possibile risparmiare sul costo fin da subito con il programma di permuta dell'usato ufficiale del produttore? Quali smartphone Samsung, Huawei, LG e ...

Poco dopo l'annuncio, è subito Arrivato il primo teardown del Samsung Galaxy Note 9. Ecco il nuovo smartphone di Samsung messo a nudo.

