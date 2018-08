Programmi TV di stasera | mercoledì 8 agosto 2018 Su Rai3 Via dalla pazza folla

Programmi TV di stasera - martedì 7 agosto 2018. Su Canale5 Una piccola impresa meridionale : Riccardo Scamarcio Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×9 – Vita nuova: Un bambino della Repubblica Democratica del Congo affetto da gravi anomalie cardiache viene ricoverato al Saint Bonaventure Hospital, ma Melendez giudica le sue condizioni troppo gravi e rischiose per sottoporlo ad un intervento. 1×10 - Sacrificio: Il dottor Glassman insiste perché Shaun segua una psicoterapia che lo aiuti a relazionarsi con i colleghi ...

Programmi TV di stasera - lunedì 6 agosto 2018. Su Rai3 Rocky IV : Rocky IV Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere 3 - 1ªTv – Ultima Puntata Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: La mostra fotografica organizzata da Max diventa l’occasione per far incontrare di nuovo Francesco e Sara. Ambra parte insieme a Giovanni per il suo primo vero concerto e si ritrova a riflettere sulle sue scelte, mentre Federica ...

Cosa c’è stasera in tv 7 agosto 2018 : film - Programmi - serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 7 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 7 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 The Good Doctor, quarta puntata della serie tv composta da episodio 9 Vita nuova e episodio 10 Sacrificio TRAMA E ANTICIPAZIONI 23:10 Teneramente folle, ...

Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018 : film - Programmi - serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Tutto può succedere 3, ottava puntata della fiction composta dagli episodi 15 e 16 TRAMA E ANTICIPAZIONI 23:40 Overland 19 Le Indie di Overland L’India ...

Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018 : film - Programmi - serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 In prima serata continuano le repliche de L’allieva, fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La seconda puntata di oggi è composta da ...

Programmi TV di stasera - domenica 5 agosto 2018 : Zoolander 2 Rai1, ore 21.25: L’Allieva – Replica Segreti a fior di pelle: Alice è una giovane specializzanda in medicina legale. Tutto ebbe inizio con la morte della badante di sua nonna, accaduta in circostanze poco chiare… Rai2, ore 21.05: Due madri per una figlia Film del 2012 di Mark Jean con Moira Kelly, Amanda Tapping, Kacey Rohl. Trama: Durante una giornata all’aria aperta, la talentuosa fotografa Karen, mentre è ...

Programmi TV di stasera - sabato 4 agosto 2018. Su Tv8 Inter vs Lione : Luciano Spalletti -Rai1, ore 21.25: Ti ricordi di me? Film del 2014 di Rolando Ravello con Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude, Ennio Fantastichini, Pia Engleberth. Trama: Roberto, autore di surreali e sfortunate favole nere e Bea, insegnante elementare, elegante e apparentemente svampita, si incontrano per la prima volta davanti al portone della terapista che li ha entrambi in cura. Roberto è cleptomane, Bea invece soffre ...

