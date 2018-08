Il cinema Beltrade di Milano lancia l' operazione ' karmaticket' per i migranti

agi

(Di martedì 7 agosto 2018) Arriva ildestinato ae richiedenti asilo al cinema Beltrade, una delle realtà più vivaci del panorama milanese quanto a proposte d'essai e iniziative originali legate al grande schermo. Un biglietto "che aiuta chi lo compra a ripulire il proprio karma e quello del luogo che lui abita". Funziona così: "Chi va al cinema - si legge nel profilo Facebook del Beltrade - può acquistare oltre a un biglietto per se stesso anche un biglietto a prezzo ultra ridotto per un migrante o un richiedente asilo". Chi vuole aderire all'iniziativa, al via in questi giorni, può abbinare al biglietto per gustarsi la pellicola scelta un tagliando a soli tre euro che sarà donato agli studenti della Rete Scuole Senza Permesso, un network di scuole di italiano per immigrati basate sul volontariato, oppure a ...