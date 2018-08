Tenta di salvare vicino da scarica elettrica | 2 morti folgorati nell' hinterland romano

Tenta di salvare la nipotina in mare - 74enne muore nel Casertano - : L'episodio si è verificato nella frazione di Ischitella a Castel Volturno. L'uomo ha cercato di salvare la nipote, strappata via dalle sue mani dal mare agitato. Fatale lo sforzo. La piccola messa in ...

Tenta di salvare la nipotina in mare - 74enne muore nel Casertano : Tenta di salvare la nipotina in mare, 74enne muore nel Casertano L'episodio si è verificato nella frazione di Ischitella a Castel Volturno. L'uomo ha cercato di salvare la nipote, strappata via dalle sue mani dal mare agitato. Fatale lo sforzo. La piccola messa in salvo dagli addetti alla sicurezza del ...

Napoli. Antonio Tipolo è morto nel Tentativo di salvare la nipotina : E’ morto da eroe. Antonio Tipolo, settantenne di Napoli, è morto nel tentativo di salvare la nipotina di 10 anni

"Tiravo - ma era intrappolata". Il racconto del turista che ha Tentato di salvare Sara : Sarà l'autopsia a cercare di fare chiarezza sulla morte di Sara Francesca Basso, la 13 enne di Morolo (Fr) vittima del potentissimo bocchettone della piscina idromassaggio del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga. La ragazzina potrebbe aver avuto un malore per una bibita ghiacciata bevuta poco prima di entrare in piscina. Per il momento il magistrato titolare delle indagini ha disposto il sequestro della piscina e ...

'Tiravo - ma era intrappolata'. Il racconto del turista che ha Tentato di salvare Sara : Sarà l'autopsia a cercare di fare chiarezza sulla morte di Sara Francesca Basso, la 13 enne di Morolo , Fr, vittima del potentissimo bocchettone della piscina idromassaggio del Grand Hotel Virgilio di ...

"Tiravo - era intrappolata - il risucchio era troppo forte" : parla il turista che ha Tentato di salvare Sara Francesca Basso : "Tiravo, ma era intrappolata": questo ha affermato il turista americano che si è tuffato per tentare di salvare Sara Francesca Basso, la ragazzina morta nella piscina del Virgilio Grand Hotel di Sperlonga. parlando con i carabinieri, l'ospite dell'albergo avrebbe confermato - come hanno fatto altri testimoni della drammatica vicenda - che "la giovane è rimasta sott'acqua per molto tempo". Sul Corriere della Sera si ...

Thailandia - l'ultimo disperato Tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta : un foro nella roccia per entrare dall'alto : Le squadre di soccorso sono riuscite questa mattina a scavare un piccolo buco nella roccia per entrare nella grotta Tham Luang, in Thailandia, dove da sabato scorso sono dispersi 12 giovani calciatori e il loro allenatore. Alcuni scalatori della polizia sono riusciti a calarsi nel foro e introdurre del cibo, ma non è ancora chiaro se sono riusciti a individuare un varco per inoltrarsi nella grotta, né se i dispersi si trovino in ...

Fratellini morti a Messina : Francesco - 13 anni - bimbo eroe che si è lanciato nel rogo per Tentare di salvare il piccolo Raniero : Prima ci hanno provato i genitori, respinti dalle fiamme e dal fumo che avevano invaso l'appartamento in via dei Mille a Messina, poi è stato lo stesso Francesco Filippo a tentare di...