Un nuovo video gameplay di Forza Horizon 4 ci mostra la stagione primaverile

Il nuovo video diario di Shenmue 1 e 2 è dedicato alla figura di Ryo Hazuki : SEGA ha pubblicato oggi sul proprio canale YouTube ufficiale il primo episodio di una nuova serie di video diari su Shenmue I e II chiamata "What is Shenmue", che attraverso la testimonianza di importanti personalità legate alla saga parlerà di molti aspetti di una delle saghe più amate dai videogiocatori.Questo primo episodio si concentra sulla figura di Ryo Hazuki, con il suo doppiatore Join Corey Marshall che ne ripercorre i passi nel corso ...

Dj Solomun - il nuovo videoclip è realizzato tutto all’interno di Gta V : Una clip musicale realizzata in un mondo virtuale: è il caso di Customer is King, ultimo video del dj bosniaco Mladen Solomun che è stato realizzato interamente sfruttando il motore grafico del celebre gioco Gta Online. L’occasione alla base del lancio è doppia: da una parte Customer is King è la centesima release dell’etichetta Diynamic di proprietà dello stesso Solomun; dall’altra la clip arriva all’interno della ...

Marco Mengoni - nuovo disco / Video - il cantante svela la data d'uscita con un teaser : fan in delirio! : Marco Mengoni svela la data d'uscita del suo nuovo disco! Il cantante, dopo essere scomparso dai social, svela la data d'uscita con un teaser su Instagram(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Un nuovo imperdibile video gameplay ci mette di fronte agli orrori di Resident Evil 2 : Resident Evil 2 Remake (anche se Capcom parla di un progetto che è molto più di un remake) è stato indubbiamente uno dei protagonisti più importanti dell'E3 2018 attirando l'attenzione di fan e addetti ai lavori e riuscendo anche ad accaparrarsi diversi premi.In attesa di un'uscita ancora piuttosto lontana (29 gennaio 2019), DualShockers ha segnalato una nuova demo mostrata nel corso dell'Ani-Com & Games Hong Kong e giocata live dal producer ...

Nevada è il nuovo singolo di Davide Petrella : il bacio il protagonista del video ufficiale : Si intitola Nevada il nuovo singolo di Davide Petrella. Il brano è estratto dall'album Litigare, rilasciato lo scorso 8 giugno, ed è disponibile in radio e in digital download. Litigare è il primo album di Davide Petrella, conosciuto principalmente per essere uno degli autori artefici di alcuni dei brani di maggior successo. Petrella è tra più richiesti in circolazione, grazie a una scrittura semplice e ispirata, co-autore delle hit di ...

RIVAROLO CANAVESE " In Consiglio : Lacchi nuovo Presidente; Lodo Asa - passaggi pedonali e allagamenti - Video Integrale Consiglio - : ... per la quale Marina Vittone ha sostenuto essere molto più conveniente per un sodalizio richiedere all'azienda elettrica un allaccio provvisorio , come gli spettacoli viaggianti, . E ancora la "...

#nuovoQuattroruote - Il numero di agosto è in vendita - VIDEO : La notizia del momento è la scomparsa improvvisa di Sergio Marchionne e la nomina dei suoi successori alla guida del Gruppo FCA. Una doccia fredda, arrivata in redazione quando il fascicolo di agosto di Quattroruote era già andato in stampa. Un fatto di questa portata, però, non poteva essere ignorato e attendere il prossimo numero (dove comunque l'argomento sarà ampiamente trattato) era impensabile. Per questo, la redazione ha ...

Esploriamo il mondo di Pokemon : Let's Go - Pikachu! & Eevee! in un nuovo video : Come riporta Mynintendonews, Nintendo UK ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokemon: Let's Go Pikachu & Eevee! che sarà di sicuro interesse per i numerosi fan dei Pokemon.Pokemon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch sono stati ufficialmente annunciati poco tempo fa, sono ispirati a Pokemon Yellow, originariamente uscito su Game Boy in Giappone nel 1998 e, a seconda della versione che sceglierete, inizierete ...

Trapela gameplay di FIFA 19 - video di 10 minuti mostra nuovo menu e grafica : Oggi è Trapelato in rete il gameplay di FIFA 19. Il video è stato pubblicato sul subreddit di FIFA dall'utente WhadaFack. Durante il video vengono mostrati i primi 10 minuti di una finale di Europa League. Subito si nota il nuovo menu per il calcio d'inizio standard che appare molto più pulito rispetto a FIFA 18. Inoltre sono state introdotte anche nuove opzioni sempre per il calcio d'inizio, tra cui "house rules" e "best of series", che si ...

Minaccia mail con password e video porno : il nuovo finto virus che fa paura - come comportarsi : Una vera e propria grana quella proveniente da una mail con password e video porno in arrivo in molte caselle di posta elettronica in queste ore. Sedicenti hacker si spingono fino ad inviare un messaggio che contiene nell'oggeto proprio la propria password attuale o quella passata ma il bello (si fa per dire) della nota scritta in inglese o in un italiano stentato sta nel fatto che al suo interno contiene una Minaccia di utilizzo di un video ...

FRED DE PALMA/ Video - "D’Estate non vale" è il nuovo singolo! (Wind Summer Festival 2018) : Video, FRED De PALMA al Wind Summer Festival 2018 presenta il brano 'D'estate non vale' dove racconta, a suo modo, il lato leggero e spensierato della stagione estiva.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:45:00 GMT)

BIONDO/ Video - è Roof Garden il nuovo pezzo (Wind Summer Festival 2018) : Video, BIONDO è pronto per stupire al Wind Summer Festival 2018 con il suo nuovo brano, Roof Garden. Dopo Zoomarine per il rapper è ancora bagno di folla. (Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:59:00 GMT)

TAKAGI E KETRA CON GIUSY FERRERI/ Video : "L'estate è nostra!" - nuovo tormentone? (Wind Summer Festival 2018) : Video, TAKAGI e KETRA con GIUSY FERRERI sono pronti a prendersi l'estate con il brano 'Amore e Caoeira', presentato al Wind Summer Festival 2018 a Roma.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:54:00 GMT)

Control : un nuovo video diario ci illustra le caratteristiche del gameplay : Quando Control di Remedy Entertainment ha debuttato all'E3 2018 di Sony, abbiamo avuto la sensazione che fosse qualcosa di diverso. Quello che non sapevamo era quanto fortemente differiva dagli sforzi passati dello sviluppatore. Dopo giochi come Alan Wake o Quantum Break, Remedy sta spingendo per un diverso tipo di narrativa in Control. Come riporta Gamingbolt, la storia si concentra su Jesse Faden, responsabile del Federal Bureau of Control e ...