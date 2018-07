Michele Anzaldi | Davvero Di Maio ha incontrato i giornalisti Rai a casa sua? L' odg

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) ", come scrive Repubblica, il ministro Diha ricevuto idel Tg1 Gennaro Sangiuliano e Alberto Matano, peraltro nellaabitazione privata, in una sorta di consultazioni per la direzione dei telegiornali che non hanno precedenti e violano ogni legge? Sarebbe un caso di ingerenza governativa sull'informazione Rai di gravità inaudita, al livello di conflitti di interesse e editti bulgari del passato". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, segretario della commissione di Vigilanza Rai."Mentre Dipubblicamente - prosegue- diceva che lui non si occupa di Tg1, privatamente faceva addirittura il casting dei. Il presidente della Vigilanza Barachini chieda un intervento diretto a stretto giro dell'Ordine dei: se l'incontro fosse confermato, dipendenti del servizio pubblico che si ...