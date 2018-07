Beauty routine dolce per il post parto

vanityfair

: Forza, potete riuscire a seguire questa routine per più di una settimana ???? - glamouritalia : Forza, potete riuscire a seguire questa routine per più di una settimana ???? - SparklySkulls_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Loueh____ : RT @ClioMakeUp: Prodotti bio economici: avete mai provato la linea ViviVerde di Coop!? ???? -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Dopo ilcapita a moltissime mamme di voler tornare tempo zero alla forma fisica pre gravidanza. Ottenere, però, un corpo snello e sodo richiede i suoi tempi e le neo mamme farebbero meglio a prendere le cose con calma e filosofia. E se anche la top influencer Chiara Ferragni, diventata mamma di Leo da soli quattro mesi mesi, ha ribadito il concetto del “take it slow“, prendendosela con chi la accusa di non sfoggiare ancora il pancino piatto di un tempo, significa che davvero la remise en formenon può e non deve diventare uno stress. Anche perché – e questo è un punto importante – questa fase di vita è delicata per qualsiasi donna: tra cambiamenti ormonali, allattamento (chi sceglie di farlo) e pochissimo sonno, le neo mamme non possono sentirsi anche in panico per il rotolino di troppo. Siamo o non siamo nell’anno del Body Positivism, del Me Too e ...