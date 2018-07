Standing ovation per Caetano Veloso a Roccelletta di Borgia

Cristiano Ronaldo Day - la conferenza stampa : “sono diverso da tutti gli altri” - poi un retroscena ed i commenti su Ancelotti e la Standing ovation dello Stadium : 1/18 AFP/LaPresse ...

Siracusa. 'Palamede - l'eroe cancellato' - finale con Baricco e Valeria Solarino al Teatro Greco. Standing ovation per Ficarra e Picone : ... la commedia che Ficarra e Picone hanno nuovamente portato in scena quest'anno al Teatro Greco dopo il grande successo riscosso durante lo scorso ciclo di spettacoli classici. Pubblico entusiasta ...

Governo : Standing ovation per Salvini a Pontida. Dissonanze tra i giallo-verdi : Dopo la standing ovation per Salvini a Pontida in occasione del suo discorso nella giornata di ieri non sono tardate a palesarsi forti perplessità provenienti dalle altre forze politiche in merito ai ...

MASSIMO DI CATALDO/ L'inedito 'Ci credi ancora all'amore' è da Standing ovation (Ora o mai più) : MASSIMO Di CATALDO presenta L'inedito Ci credi ancora all'amore. Ovazione a Ora o mai più: il pubblico, in piedi, gli riserva un lungo applauso. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Marco Armani/ Con Red Canzian su 'Dammi solo un minuto' : Standing ovation del pubblico! (Ora o mai più) : Marco Armani, la riscossa nel talent show di Rai Uno cantando "Uomini Soli" dei Pooh. L'importanza del supporto di Red Canzian per realizzare la performance (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:37:00 GMT)

“Io e te…”. Favoloso si dichiara e la Moric lo ‘sotterra’ così : una roba mai vista. E per Nina scatta la Standing ovation : “Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra”. Luigi Favoloso fa una vera e propria dedica d’amore a Nina Moric. Dopo la forte crisi che aveva investito la coppia quando lui era nella casa del Grande Fratello e si era avvicinato a Patrizia Bonetti, con conseguente decisione della modella croata di lasciare Luigi tramite social, le cose ...

Cavalli di battaglia - Gigi Proietti/ Terza puntata - ospiti e diretta : Standing ovation per Antonello Venditti : Cavalli di battaglia, anticipazioni e ospiti Terza puntata 16 giugno: sul palco con Gigi Proietti, ci saranno Nino Frassica, Serena autieri, Gabriele Cirilli, Bonolis e Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:35:00 GMT)

Ora o mai più - spunta Frizzi ed è Standing ovation : Piccolo omaggio di Ora o mai più a Fabrizio Frizzi, 'spuntato' - non certo per caso - nella clip che ha introdotto la cover cantata da Lisa, una delle cantanti in gara. Per ripercorrere un po' il passato dell'artista, che cerca una nuova chance insieme ai suoi colleghi, gli autori hanno scelto un'intervista del 1998 che Frizzi fece ad Andrea Bocelli, che commentava proprio l'esibizione sanremese della giovanissima collega. "Avrà un futuro ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e classifica : Lisa e Marco Masini - Standing ovation! (seconda puntata) : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:13:00 GMT)

Luca Zingaretti al teatro di Siracusa per Andrea Camilleri (foto) - Standing ovation per il papà di Montalbano : Il teatro di Siracusa ha ospitato un evento imperdibile con il maestro Andrea Camilleri, a cui non poteva mancare Luca Zingaretti. Il papà de Il Commissario Montalbano ha portato in scena il suo “Conversazione su Tiresia”. Il sito Siracusa News aveva annunciato l'arrivo dello scrittore già nei giorni scorsi. Per la prima volta, Camilleri recita un suo testo, scritto per la Fondazione Inda. L'autore di Montalbano ha scelto proprio Tiresia per ...

De Niro manda a quel paese Trump e scatta la Standing ovation : "Voglio dire una cosa. Fuck Trump" : Nuova bordata di Robert De Niro contro il presidente Donald Trump: nel corso della cerimonia di consegna dei Tony Awards, ieri sera in diretta televisiva dal Radio City Music Hall di New York, ha utilizzato quella che i media americani definiscono "la bomba F": chiamato a presentare sul palco Bruce Springsteen, l'attore premio Oscar ha senza preamboli affermato: "voglio dire una cosa. Fuck Trump", ovvero 'vaffa.. Trump'.E quando il pubblico per ...

Ora o mai più - Rai 1/ Emozione e Standing ovation per l'esibizione di Lisa in 'Sempre' (prima puntata) : S'intitola Ora o mai più il nuovo programma di Amadeus in onda su Rai 1. Emozione e polemiche nella prima puntata nella quale sono stati presentati i vari protagonisti.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:10:00 GMT)

Di Maio vuole 'lasciare in pace le imprese'. Da Confcommercio una Standing ovation : Si tratta di un altro chiarimento importante, perché in molti hanno sostenuto che il ministro dell'Economia Tria puntasse a lasciar scattare l'incremento dell'imposta per compensare il varo della ...

Standing ovation maggioranza per Conte al debutto in Senato : Roma, 5 giu. , askanews, Il premier Giuseppe Conte ha chiuso il suo discorso nell'aula del Senato per la fiducia al governo con la Standing ovation della maggioranza. Uno dei primi a stringere la mano ...