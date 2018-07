Decreto dignità | comincia il vaglio degli emendamenti Cdp | arriva la nomina dei vertici

Decreto dignità - no all’aumento delle indennità per licenziamenti ingiusti. Il Pd sceglie la linea Confindustria e si spacca : Il Decreto dignità sembrava finora il primo test di tenuta della maggioranza, con la Lega che ha promesso modifiche dopo aver sentito le sirene del suo pezzo di elettorato composto dai datori di lavoro e dall’altra il ministro Luigi Di Maio che ha avvertito che va bene migliorare, ma senza snaturare il testo. E invece – proprio ora che la sterminata campagna elettorale diventa finalmente in un confronto nel merito – a mostrare ...

Decreto dignità - Di Maio : “Pd non vuole il giusto indennizzo? Incomprensibile una sinistra contro diritti ai lavoratori” : “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l’articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. Così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio su facebook. “Nel dettaglio il Decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono ...

Decreto dignità : Di Maio attacca il Pd - contrario all'aumento degli indennizzi per licenziamento : ore 11.15 Di Maio: 'Nessun contrasto con Tria, mai chiesto le sue dimissioni' 'Non ho mai chiesto le dimissioni del ministro dell'Economia Tria'. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, ...

Decreto dignità - Di Maio attacca il Pd : 'E' contrario all'indennizzo' : "Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del Decreto Dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente". Lo ha affermato il ministro del ...

Decreto dignità - Di Maio contro il Pd : “Vogliono eliminare l’aumento dei risarcimenti ai lavoratori licenziati” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio attacca il Partito Democratico sul Decreto dignità: “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. E chiede risposte al segretario dem Maurizio Martina.Continua a leggere

Voucher e incentivi per assunzioni - è il Decreto dignità 2.0 : Cambia il decreto dignità. Dopo le critiche di Confindustria e la polemica con il presidente dell'Inps Tito Boeri , arriva la versione 2.0 del provvedimento. Il vicepresidente del Consiglio e ministro ...

Dai voucher ai contratti a termine : come cambia il Decreto dignità : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl dignità su cui la maggioranza ...

Dl dignità - Di Maio : 'Potenziamo il Decreto - sarà 2.0' : "Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto dignità 2.0". Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, spiegando che "potenzieremo quel dl perché ...

Voucher e precari della scuola. Di Maio presenta il "Decreto dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Voucher e precari della scuola. Luigi Di Maio annuncia il "Decreto dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Ghiglione : "Aziende rinnovino contratti scaduti. No a utilizzo strumentale del Decreto dignità" : ... segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che continua: "Sappiamo che, anche in modo strumentale rispetto alla dialettica politica e per fare pressioni rispetto al cambio delle norme,...

M5s : "Boeri si dimetta". Ieri l'attacco al Decreto dignità : Dopo Matteo Salvini ora anche il Movimento 5 Stelle vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio Ieri si è visto attaccare il suo Decreto dignità dal numero uno dell'istituto nazionale di previdenza. Il Ministero, ha detto Boeri, sapeva della previsione degli 8000 posti persi all'anno con l'entrata in vigore del Decreto, previsione tra l'altro "ottimistica", per un ...

[L'inchiesta] Così la Lega ha stravolto - senza dirlo - il Decreto dignità del ministro Di Maio : Ma se fosse rimasto identico al testo originario i viceministri M5s e Lega nei ministeri del Lavoro e dell'Economia, i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni, non avrebbero fatto ...

Decreto dignità - anche i lavoratori della buvette di Montecitorio rischiano il posto : Economia Boeri contro il governo: "Minacciato da chi mi deve tutelare". Palazzo Chigi: "Toni inaccettabili"