Incidente sul lavoro | operaio ferito

GR : Incidente sulla A13 - San Bernardino chiuso diverse ore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente sulla A27 - schianto fra due auto nella notte : un morto carbonizzato : TREVISO - Tragico schianto fra due auto nella notte sulla A27. C'è stato un morto carbonizzato estratto dalle lamiere che è stato molto difficile da identificare, ancora non sarebbe stata avvertita la ...

Incidente sulla A27 - schianto fra due auto nella notte : un morto carbonizzato : TREVISO - Tragico schianto fra due auto nella notte sulla A27. C'è stato un morto carbonizzato estratto dalle lamiere che è stato molto difficile da identificare, ancora non sarebbe stata avvertita la ...

Tour de France : ancora Thomas sull’Alpe d’Huez - assurdo Incidente a Nibali : È successo di tutto nella tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France [VIDEO]. Dopo un coraggioso attacco da lontano di Kruijswijk la corsa si è decisa sui tornanti dell’Alpe d’Huez, dove Quintana è andato in crisi. Sull’accelerazione di Froome si è creato un imbuto tra tifosi e moto del to e Vincenzo Nibali è finito per terra. Gli altri uomini di classifica hanno rallentato, ma Bardet ha voluto continuare la sua corsa all’attacco non consentendo ...

Tour de France : ancora Thomas sull’Alpe d’Huez - assurdo Incidente a Nibali : È successo di tutto nella tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France. Dopo un coraggioso attacco da lontano di Kruijswijk la corsa si è decisa sui tornanti dell’Alpe d’Huez, dove Quintana è andato in crisi. Sull’accelerazione di Froome si è creato un imbuto tra tifosi e moto del seguito e Vincenzo Nibali è finito per terra. Gli altri uomini di classifica hanno rallentato, ma Bardet ha voluto continuare la sua corsa all’attacco non consentendo a ...

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in Incidente sull'A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) - E' in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subi

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in Incidente sull’A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è iniziato nel primo pomeriggio è in atto la procedura di accertamento della morte, ...

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in Incidente sull’A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è iniziato nel primo pomeriggio è in atto la procedura di accertamento della morte, ...

Incidente sulla A4 - preoccupazione per donna travolta da auto Paolini : Incidente sulla A4, preoccupazione per donna travolta da auto Paolini La 53enne aveva avuto un arresto cardiorcircolatorio in seguito al tamponamento. In prognosi riservata ma non in pericolo di vita l'amica che si trovava con lei Parole chiave: ...

Incidente sulla A4 - preoccupazione per donna travolta da auto Paolini | : La 53enne aveva avuto un arresto cardiorcircolatorio in seguito al tamponamento. In prognosi riservata ma non in pericolo di vita l'amica che si trovava con lei

Incidente sulla A4 - morta donna travolta dall'auto di Marco Paolini - : La 53enne aveva avuto un arresto cardiorcircolatorio in seguito al tamponamento. In prognosi riservata ma non in pericolo di vita l'amica che si trovava con lei

Incidente sulla A4 - morta donna travolta dall'auto di Marco Paolini : Incidente sulla A4, morta donna travolta dall'auto di Marco Paolini La 53enne aveva avuto un arresto cardiorcircolatorio in seguito al tamponamento. In prognosi riservata ma non in pericolo di vita l'amica che si trovava con lei Parole chiave: ...

Incidente sulla Ragusa San Giacomo : auto contro masso nascosto da sterpaglie : Ennesimo Incidente stradale sulla Ragusa San Giacomo causato probabilmente dalle sterpaglie. La denuncia del consigliere Chiavola.

Montagna : Incidente sul Cervino - morti due alpinisti : Due alpinisti ancora non identificati sono morti precipitando lungo la parete sud del Cervino, a quota 4.400 metri. Secondo il racconto di un testimone, i due stavano procedendo in cordata sulla Scala Jordan quando, per motivi ancora da accertare, sono precipitati. I cadaveri recuperati si trovano ora a Cervinia, a disposizione dell'autorita' giudiziaria.