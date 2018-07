Tabù | il nuovo programma con Vincenzo Venuto | in onda su Spike

blogo

(Di venerdì 20 luglio 2018) A partire da venerdì 20 luglio 2018, dalle ore 23:30, andrà insu, il canale Viacom International Media Networks Italia dedicato ad un target maschile, visibile sul canale 49 del digitale terrestre,che vede la presenza del biologo, etologo, scrittore e divulgatore scientifico, come si può evincere facilmente dal titolo, è un viaggio completamente dedicato a stili di vita che vengono socialmente accettati in alcune culture ma che, al contempo, sono proibiti e illegali in altri paesi.prosegui la lettura: ilcon, insupubblicato su TVBlog.it 20 luglio 2018 02:27.