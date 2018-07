Microsoft promette investimenti aggressivi nei videogiochi

eurogamer

: Investimenti aggressivi nel gaming e in #Xbox. La promessa di #Microsoft - Eurogamer_it : Investimenti aggressivi nel gaming e in #Xbox. La promessa di #Microsoft -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Gli ultimi risultati finanziari dimostrano ancora una volta come la divisione gaming della compagnia sia a conti fatti in salute e una componente importante dell'organigramma generale di. Nonostante i rumor di un abbandono del settore (in particolare in ambito puramente console) sembra proprio che Satya Nadella, Phil Spencer e soci vogliano continuare a investire nel nostro medium preferito.Proprio il CEO, Satya Nadella, ha discusso della questione in una dichiarazione concessa durante l'incontro con gli investitori tenutosi nella giornata di ieri. Ecco quanto affermato da Nadella secondo il report di Gaming Bolt. "Nel gaming stiamo inseguendo le nostre opportunità di espansione dal modo in chi i giochi sono creati e distribuiti al modo in cui vengono giocati e visti, il tutto sorpassando i $10 miliardi di entrate nel corso di quest'anno. È la prima volta che accade. ...