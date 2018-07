Il Nokia 6.1 Plus è ufficiale e presto dovrebbe arrivare in Europa : HMD Global ha presentato la versione di Nokia X6 destinata alla commercializzazione internazionale: tale smartphone sarà chiamato Nokia 6.1 Plus L'articolo Il Nokia 6.1 Plus è ufficiale e presto dovrebbe arrivare in Europa proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 Plus è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Nokia 6.1 Plus. Ecco la Scheda Tecnica di Nokia 6.1 Plus e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Nokia 6.1 Plus Nokia 6.1 Plus è ufficiale: è un Nokia X6 con Android One Trapelato in rete nelle scorse settimane, ora è ufficiale: Nokia 6.1 Plus esiste e presto arriverà sul mercato.

Smartphone Android in offerta oggi 19 luglio : Huawei P20 Pro - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P10, Honor 9 Lite, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus.

Nokia 7 Plus si aggiorna con la Developer Preview 4 di Android P : I possessori di Nokia 7 Plus che vogliono provare in anteprima quello che sarà l'ormai imminente Android P saranno felici di sapere che per lo

Nokia 6.1 Plus - la versione globale di Nokia X6 - appare su Geekbench : Tra gli smartphone che HMD Global dovrebbe presto presentare ufficialmente vi è anche il Nokia 6.1 Plus, che è apparso nelle scorse ore su Geekbench

Nokia 5.1 Plus previsto per l'11 luglio - altri due smartphone Nokia in autunno : Nokia 5.1 Plus, chiamato anche Nokia X5, sarebbe pronto a fare la sua entrata in scena! La data di lancio prevista è quella

Nokia A1 Plus potrebbe avere lettore di impronte nel display e Snapdragon 845 : HMD Global sembrerebbe al lavoro su un nuovo Nokia con nome in codice A1 Plus che dovrebbe appartenere alla fascia alta del mercato ed essere dotato del sensore per lo sblocco con l'impronta digitale sotto al display.

Android P Beta arriva anche su Nokia 7 Plus cinese - e presto su altri smartphone : La versione Beta di Android P è ora disponibile anche per gli utenti cinese e presto arriverà, sempre in Cina, su altri tre smartphone a marchio Nokia.

Android P Developer Preview 3 disponibile per il Nokia 7 Plus : La terza Developer Preview di Android P, nota anche come Beta 2, è stata rilasciata per i Pixel all'inizio di questo mese ed ora è sbarcata sul Nokia 7 Plus

Classifica dei produttori che aggiornano primi i loro smartphone : Sony - Nokia e OnePlus e gli altri : Ecco la Classifica dei produttori che aggiornano per primi i loro smartphone: Sony al primo posto, poi Nokia ed infine OnePlus sul podio mentre e gli altri con Samsung solo 10.a produttori che aggiornano i loro smartphone per primi Android delle mie brame chi è il produttore che ti aggiorna più veloce del reame?

Nokia 7 Plus riceve la developer preview 2 di Android P - ma non senza problemi : HMD Global ha iniziato il rilascio globale della nuova developer preview 2 di Android P per il suo smartphone Nokia 7 Plus, ma non mancano i problemi.

Nokia 5.1 Plus passa dal TENAA e conferma specifiche e design - foto - - aggiornato - : Il primo notch-phone di Nokia a sbarcare in Europa potrebbe ormai essere dietro l'angolo. Dopo essere salito agli onori della cronaca una decina di giorni fa, grazie all'intervento di @OnLeaks , Nokia 5.1 Plus continua la ascesa verso la presentazione ufficiale, transitando dal TENAA . L'ente di certificazione cinese ha