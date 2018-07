343 Industries lo esclude categoricamente | nessuna modalità Battle Royale in Halo

eurogamer

(Di giovedì 19 luglio 2018) Nonostante la formulasia di questi tempi la regina incontrastata del mercato, sembra che non la vedremo nel nuovoInfinite, almeno stando alle parole di Jeff Easterling di 343che nel corso di una diretta trasmessa su Mixer ha potuto rassicurare i fan smentendoquesta possibilità.Stando ad alcune testimonianze apparse suWaypoint, Easterling avrebbe definito ilcome una moda del momento, promettendo ai giocatori che l'unico BR diInfinite sarà ilRifle, tanto caro ai fan veterani del franchise. Questa scelta è in controtendenza con quelle prese da altri colossi dell'industria dei videogiochi come EA e Activision, che doteranno gli ormai imminentifield V e Call of Duty: Black Ops IIII di una.Che ne pensate della decisione di 343di non aggiungere ilad ...